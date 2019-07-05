Xiaomi представила бюджетний смартфон Redmi 7A за 85 доларів

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Бюджетний смартфон Redmi 7A
Бюджетний смартфон Redmi 7A / gsmarena.com

Компанія Xiaomi офіційно представила свій новий бюджетний смартфон Redmi 7A. Презентація відбулась в Індії. Вже 11 липня він надійде у продаж на внутрішньому ринку. Чи відбудеться глобальна презентація цього смартфона – поки невідомо.

Характеристики. Redmi 7A оснащений 5,45-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1440х720 пікселів. Серце новинки став процесор Snapdragon 439. Ємність акумулятора становить 4000 мАг.

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Основна камера має всього один модуль – Sony IMX486 з роздільною здатністю12 Мп. Фронтальна камера має 5 Мп. Також смартфон отримав захист від вологи та пороху.

Redmi 7A

Redmi 7A доступний у 3 кольорах 

Ціна. Смартфон отримає всього 2 ГБ оперативної пам’яті. При цьому на вибір у користувачів дві версії вбудованого сховища.

  1. Модифікація з 16 ГБ флеш-сховища оцінена у 85 доларів (2 200 гривень)
  2. Версія із 32 ГБ пам’яті коштує 90 доларів (2 300 гривень).

Він буде доступний у трьох кольорах — Matte Black (чорний), Matte Blue (блакитний) і Matte Gold (золотий).

Redmi 7A

Redmi 7A надійде у продаж 11 липня 

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Xiaomi Redmi
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