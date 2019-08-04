Xiaomi представила ігровий ноутбук Mi Gaming Laptop 2019: ціна

Китайська компанія Xiaomi випустила свій новий ігровий ноутбук Mi Gaming Laptop 2019. Презентація відбулась у рамках виставки ChinaJoy 2019.

Як пише Xiaomishka, пристрій отримав екран із діагоналлю 15,6 дюйма з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Частота оновлення кадрів - 144 Гц, що дуже важливо під час відеоігор.

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Ще одна фішка, що сподобається фанатам ігор, – це відеокарти GeForce GTX 1660 Ti і GeForce RTX 2060.

На вибір геймерів кілька варіантів процесора – Intel Core i5-9300H і Core i7-9750H із 8 або 16 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованої пам'яті передбачено 512 ГБ.

Ціна Mi Gaming Laptop 2019 стартує від тисячі доларів

Для відтворення звуку є два динаміка по 3 Вт, сертифіковані Dolby Atmos і Hi-Res Audio.

Ціна

Базова модель Mi Gaming Laptop 2019 із процесором Intel Core i5-9300H, графічною картою GTX1660 Ti, 8 ГБ пам’яті і накопичувачем на 512 ГБ оцінена у 7499 юанів (1086 доларів або 27 100 гривень).

Середній варіант з Core i7 і 16 ГБ оперативної пам’яті коштує 1246 доларів (31 100 гривень).

Топова версія з відеокартою GeForce RTX 2060 оцінена у 1300 доларів (32 500 гривень).

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