Одразу після анонсу процесора Snapdragon 855 із підтримкою 5G в мережі почали з'являтися різні здогадки щодо смартфонів на базі топової платформи. Першою про запуск 5G-пристрою повідомила OnePlus, проте Xiaomi встигла не лише анонсувати смартфон із підтримкою нових мереж, вона вже готова запустити продаж пристроїв.

Про це повідомляє 4PDA.

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Секрет такого швидкого анонса криється в тому, що розробка смартфона велася не з нуля. Новинкою виявився представлений раніше флагман Xiaomi Mi Mix 3, оновлена ​​конфігурація якого отримала топовий процесор Snapdragon 855 з 5G-модемом.

У зв'язці зі смарт-антеною Xiaomi апарат зміг забезпечити завантаження даних на швидкості до 2 Гбіт / с. Під час презентації підключений до мережі 5G пристрій використовували для перегляду веб-сторінок, відтворення відео і роботи з додатками.



Xiaomi Mi Mix 3 став першим смартфоном, який працює на процесорі Snapdragon 855

Відзначимо, Xiaomi ще в 2016 році створила спеціальну дослідницьку групу, яка займалася всебічним вивченням стандарту 5G, а до 2017 року остаточно затвердила дизайн нових смартфонів. Повідомляється, що фірмові антени, створені для роботи з мережами нового покоління, за своїми характеристиками і дизайном істотно відрізняються від аналогів інших виробників.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Відеопроцесор Adreno 640

Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп Акумулятор 3 850 мАг

3 850 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

У плани компанії також входить спільне з China Mobile просування нового стандарту зв'язку. На конференції були згадані такі перспективні технології, як інтернет речей, навігація з елементами доповненої реальності, тривимірні голографічні відеодзвінки, хмарний ігровий стрімінг та багато іншого.

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Очікується, що масштабне тестування 5G-модифікації смартфона стартує на території Китаю вже в першому кварталі 2019 року, а в подальшому новинка почне продаватися і в європейському регіоні.

Передбачувана ціна Xiaomi Mi Mix 3 5G наразі не повідомляється.

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