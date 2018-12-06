Xiaomi представила перший в світі смартфон на процесорі Qualcomm Snapdragon 855
Одразу після анонсу процесора Snapdragon 855 із підтримкою 5G в мережі почали з'являтися різні здогадки щодо смартфонів на базі топової платформи. Першою про запуск 5G-пристрою повідомила OnePlus, проте Xiaomi встигла не лише анонсувати смартфон із підтримкою нових мереж, вона вже готова запустити продаж пристроїв.
Про це повідомляє 4PDA.
Читайте також: Як 5G змінить уявлення про мобільний інтернет: переваги нових мереж
Секрет такого швидкого анонса криється в тому, що розробка смартфона велася не з нуля. Новинкою виявився представлений раніше флагман Xiaomi Mi Mix 3, оновлена конфігурація якого отримала топовий процесор Snapdragon 855 з 5G-модемом.
У зв'язці зі смарт-антеною Xiaomi апарат зміг забезпечити завантаження даних на швидкості до 2 Гбіт / с. Під час презентації підключений до мережі 5G пристрій використовували для перегляду веб-сторінок, відтворення відео і роботи з додатками.
Xiaomi Mi Mix 3 став першим смартфоном, який працює на процесорі Snapdragon 855
Відзначимо, Xiaomi ще в 2016 році створила спеціальну дослідницьку групу, яка займалася всебічним вивченням стандарту 5G, а до 2017 року остаточно затвердила дизайн нових смартфонів. Повідомляється, що фірмові антени, створені для роботи з мережами нового покоління, за своїми характеристиками і дизайном істотно відрізняються від аналогів інших виробників.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3
- ДисплейТип: AMOLED
Діагональ: 6,39 дюйма
Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 855
- ВідеопроцесорAdreno 640
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп
Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп
- Акумулятор3 850 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
У плани компанії також входить спільне з China Mobile просування нового стандарту зв'язку. На конференції були згадані такі перспективні технології, як інтернет речей, навігація з елементами доповненої реальності, тривимірні голографічні відеодзвінки, хмарний ігровий стрімінг та багато іншого.
Читайте також: Смартфон Huawei Nova 4 з "діркою" в екрані засвітився на живих фото
Очікується, що масштабне тестування 5G-модифікації смартфона стартує на території Китаю вже в першому кварталі 2019 року, а в подальшому новинка почне продаватися і в європейському регіоні.
Передбачувана ціна Xiaomi Mi Mix 3 5G наразі не повідомляється.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно