Xiaomi розпочала тестування операційної системи Android Q

Багато користувачів ще не отримали оновлення Android Pie, а компанії вже приступили до тестування наступної версії популярної операційної системи. Одним із перших виробників смартфонів, які випробовують Android Q стане і Xiaomi.

Про це повідомляє 4PDA.

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Кілька днів тому в Geekbench були помічені смартфони Pixel першого покоління і Pixel 3 XL з ще не анонсованою Android Q, а тепер стало відомо, що і Xiaomi взялася за тестування десятої версії Android.

У базі даних Geekbench з'явилася згадка про Xiaomi Mi8 SE на Android Q. Відзначимо, що смартфон був випущений на початку року з 8.1 Oreo, і оновлення до Android 9.0 Pie він до сих пір не отримав.



Xiaomi тестує Android Q

Поки рано робити якісь висновки. Можливо, Google розіслала тестову версію Android Q партнерам. Відзначимо, що в цьому році бета Android P була доступна не тільки на "пікселях", а й на апаратах інших виробників, в тому числі і на Xiaomi Mi Mix 2S.

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