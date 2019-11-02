Xiaomi випустила індукційну плиту за доступні гроші

Компанія Xiaomi випустила нову індукційну плиту Mi Induction Cooker C1. Пристрій компанія вже традиційно представила на фірмовій платформі для спільнокошту.

Як передає Gizmochina.com, в арсеналі Xiaomi є й інші цікаві предмети побутової техніки. Зокрема, виробник випустив ​​рисоварку Mi Rice Cooker, яка коштує 299 юанів (це 42 долари або тисячу гривень).

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Чим цікава плита? Плита має 6 різних режимів приготування їжі. При чому вибрати потрібний режим можна за допомогою одного натискання.

Ціна дуже доступна

На лицьовій стороні пристрою розміщений дисплей та кнопка контекстного меню для вибору функцій, серед яких, каструля, печеня, приготування їжі, смаження, супова каша, окріп.

Ціна. Mi Induction Cooker C1 коштує 119 юанів (це всього 17 доларів або 410 гривень).

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