Xiaomi випустила незвичний девайс, що об’єднує одразу чотири пристрої

416 Читать новость на русском
ZMI Travel Assistant Z1 пригодиться кожному туристові
ZMI Travel Assistant Z1 пригодиться кожному туристові / Фото з відкритих джерел

Китайська компанія Xiaomi представила дуже незвичний пристрій, що отримав назву ZMI Travel Assistant Z1. Цей девайс об’єднав у собі одразу чотири пристрої, що стануть у пригоді кожному туристові.

Про це повідомляє Apple-iphone.

Зокрема, ZMI Travel Assistant Z1 виконує функції телефону, зовнішнього акумулятора, голосового перекладача, а також може роздавати інтернет.

Читайте також: Xiaomi випускає у продаж свого найдешевшого ноутбука

Пристрій має модуль 4G, а також два слоти для SIM-карт. Він має стандартний набір додатків, що дають змогу дзвонити, писати повідомлення, виходити в інтернет тощо. Пристрій отримав фізичну клавіатуру, тож ззовні виглядає, як звичайний кнопковий телефон.

ZMI Travel Assistant Z1

ZMI Travel Assistant Z1 можна використовувати як батарею 

ZMI Travel Assistant Z1 оснащений голосовим перекладачем, який підтримує 17 мов. Так, користувач має продиктувати фразу і перекладач озвучить її іноземною мовою. Доступна також текстова функція перекладу.

Ємність батареї цього апарату становить 5000 мАг. Та сам пристрій споживає не дуже багато енергії, тож він може працювати як зовнішній акумулятор для підзарядки інших пристроїв.

Крім цього, пристрій від Xiaomi можна використовувати як модем для роздачі інтернету через Wi-Fi для 10 пристроїв або через USB на ноутбук.

ZMI Travel Assistant Z1

ZMI Travel Assistant Z1 може роздавати інтернет

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Ґаджети Подорожі
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
7 листопада 21:31 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 979
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
6 листопада 21:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
2698
Скільки заробляють топ-менеджери IT в Україні: інфографіка
6 листопада 11:06 Скільки заробляють топ-менеджери IT в Україні: інфографіка
1397
Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
4 листопада 20:02 Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 1244
Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
4 листопада 16:03 Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
Блог Медіа 1741
Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
2 листопада 23:03 Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
2012
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук