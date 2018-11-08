Xiaomi випустила незвичний девайс, що об’єднує одразу чотири пристрої

Китайська компанія Xiaomi представила дуже незвичний пристрій, що отримав назву ZMI Travel Assistant Z1. Цей девайс об’єднав у собі одразу чотири пристрої, що стануть у пригоді кожному туристові.

Про це повідомляє Apple-iphone.

Зокрема, ZMI Travel Assistant Z1 виконує функції телефону, зовнішнього акумулятора, голосового перекладача, а також може роздавати інтернет.

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Пристрій має модуль 4G, а також два слоти для SIM-карт. Він має стандартний набір додатків, що дають змогу дзвонити, писати повідомлення, виходити в інтернет тощо. Пристрій отримав фізичну клавіатуру, тож ззовні виглядає, як звичайний кнопковий телефон.

ZMI Travel Assistant Z1 можна використовувати як батарею

ZMI Travel Assistant Z1 оснащений голосовим перекладачем, який підтримує 17 мов. Так, користувач має продиктувати фразу і перекладач озвучить її іноземною мовою. Доступна також текстова функція перекладу.

Ємність батареї цього апарату становить 5000 мАг. Та сам пристрій споживає не дуже багато енергії, тож він може працювати як зовнішній акумулятор для підзарядки інших пристроїв.

Крім цього, пристрій від Xiaomi можна використовувати як модем для роздачі інтернету через Wi-Fi для 10 пристроїв або через USB на ноутбук.

ZMI Travel Assistant Z1 може роздавати інтернет

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