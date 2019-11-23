Xiaomi випустила нову електробритву за 28 доларів

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Xiaomi Mijia Electric Shaver S500 / gizchina.com

Китайська компанія Xiaomi випустила нове покоління електробритву Mijia Electric Shaver S500. Серед нововведенням – світлодіодний дисплей на корпусі пристрою.

Як передає видання Gizchina, раніше дочірня компанія Xiaomi Mijia випустила електробритву Electric Shaver.

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Зараз компанія випустила нове покоління бритви — Electric Shaver S500.

Що цікавого

Як і попередня версія, новинка S500 отримала конструкцію з трьома головками й подвійними лезами. Виробник обіцяє, що це забезпечує плавне гоління під будь-яким кутом. Новинка оснащена японським мотором, який може автоматично переключаться між двома передачами.

Mijia Electric Shaver S500.

Бритва працює на одному заряді до 2 місяців

Як ми вже згадували, Electric Shaver S500 отримав світлодіодний дисплей на корпусі. Він показує відсоток заряду й нагадування про очищення бритви.

Також S500 отримав захист від води за стандартом IPX7, тож бритву можна спокійно мити під струменем води. Також новинка отримала більш ємний акумулятор: на одному заряді пристрій може працювати до двох місяців. Для підзарядки S500 оснастили роз’ємом USB Type-C.

Електробритва Xiaomi Mijia Electric Shaver S500

Ціна

Electric Shaver S500 вже дрступний для замовлення на китайському ринку. Її вартість становить 28 доларів (700 гривень).

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Теги: Xiaomi Новини Техно Ґаджети Техно
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