Xiaomi знайшла новий спосіб приховати фронтальні камери

Із появою безрамкових дисплеїв, виробники неодноразово пропонували сміливі, а інколи навіть дивні рішення для розміщення фронтальних камер. Свій оригінальний спосіб запропонувала й компанія Xiaomi.

На ринку вже використовуються екрани з краплевидними вирізами і отворами, висувні модулі камер, смартфони-слайдери, що відкривають камеру тільки на час зйомки – всі ці рішення покликані максимально збільшити займану дисплеєм площу на фронтальній панелі ґаджета, повідомляє Gizchina.

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Варіант Xiaomi ще не використовувався на ринку і передбачає розміщення двох селфі-датчиків, рознесених по кутах верхньої рамки.

Компанія запропонувала чотири варіанти такого дизайну, кожен з яких описує ґаджети, об'єктиви фронтальних камер яких інтегровані в верхні кути екрана в різних варіантах.

Дата виходу нових смартфонів. Як і в багатьох випадках подачі патентів, реєстрація патенту не завжди вказує на майбутній реліз новинок. Технічні характеристики, ціна і передбачувана дата виходу незвичайних смартфонів виробником не оголошені.

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