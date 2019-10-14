Xiaomi знайшла новий спосіб приховати фронтальні камери

946 Читать новость на русском
Xiaomi знайшла новий спосіб приховати фронтальні камери
Xiaomi знайшла новий спосіб приховати фронтальні камери / Android Headlines

Із появою безрамкових дисплеїв, виробники неодноразово пропонували сміливі, а інколи навіть дивні рішення для розміщення фронтальних камер. Свій оригінальний спосіб запропонувала й компанія Xiaomi.

На ринку вже використовуються екрани з краплевидними вирізами і отворами, висувні модулі камер, смартфони-слайдери, що відкривають камеру тільки на час зйомки – всі ці рішення покликані максимально збільшити займану дисплеєм площу на фронтальній панелі ґаджета, повідомляє Gizchina.

Читайте також: Визначили найшвидший Android-смартфон

Варіант Xiaomi ще не використовувався на ринку і передбачає розміщення двох селфі-датчиків, рознесених по кутах верхньої рамки.

 

 

Компанія запропонувала чотири варіанти такого дизайну, кожен з яких описує ґаджети, об'єктиви фронтальних камер яких інтегровані в верхні кути екрана в різних варіантах.

Дата виходу нових смартфонів. Як і в багатьох випадках подачі патентів, реєстрація патенту не завжди вказує на майбутній реліз новинок. Технічні характеристики, ціна і передбачувана дата виходу незвичайних смартфонів виробником не оголошені.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
З'являлася все більша і більша віра, – Муженко розповів про перші успішні операції на Донбасі
сьогодні
5987
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Розробки Xiaomi
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
сьогодні 20:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 2198
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
сьогодні 14:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 19430
Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
13 жовтня 22:04 Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
Ірина Полицька 2237
Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
12 жовтня 22:02 Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
Анастасія Можаровська 4262
Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
12 жовтня 18:05 Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
Анастасія Можаровська 2784
Новини
Більше новин
Залиште відгук