Як рухається екзопланета: серія ефектних знімків

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Екзопланета Beta Pictoris b
Екзопланета Beta Pictoris b / sci-news.com

Астрономам вдалось отримати серію знімків екзопланети Бета Живописця b. На знімках можна простежити її рух навколо зірки. Дослідники проводили спостереження за планетою з 2014 по 2016 рік, а потім у 2018 році.

Ця інформація розміщена на сайті Європейської південної обсерваторії.

Beta Pictoris b була відкрита у 2008 році. Вчені почали за нею спостерігати з 2014 року. Однак, у 2016 році планета так тісно наблизилася до зовнішнього ореолу навколо зірки, що вченим не вдалось виділити її зображення.

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І тільки цього року Beta Pictoris b знову відокремилася від зовнішнього ореолу зірки, тож екзопланета знову з’явилась на знімках телескопу.

Як рухається екзопланета

Як рухається Beta Pictoris b

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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