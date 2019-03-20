Як виглядатиме складний iPhone X Fold: фото

829 Читать новость на русском
Як виглядатиме складний iPhone X Fold
Як виглядатиме складний iPhone X Fold / 9to5mac

Після презентації складних смартфонів на платформі Android деякі дизайнери представили своє бачення гнучкого Apple iPhone. Зокрема, на одному із ресурсів опублікував галерею зображень концепту iPhone X Fold, який запропонував графічний дизайнер Антоніо Де Роса.

Як повідомляє 9to5mac, концепт являє собою мобільний пристрій, подібний двом з'єднаним разом iPhone із загальним гнучким екраном, який повністю складається.

Читайте також: Apple оновила лінійку комп'ютерів "все в одному" – iMac: характеристики

Особливості новинки. Дисплей iPhone X Fold має діагональ 6,6 дюйма в складеному стані і 8,3 дюйма в повністю розкритому вигляді. В обох форматах використовується дисплей Super Retina з щільністю пікселів 514 ppi.

Дизайнер також показав, як iOS може бути адаптована до складного екрану iPhone. Можна побачити, що в правій частині екрана в розгорнутому вигляді додано кілька віджетів, які б забезпечили швидкий доступ до таких додатків, як Music, Weather, Siri та інші.

 

 

Пантенти. У Apple є ціла низка патентів, що стосуються технологій, пов'язаних зі складними смартфонами. Наприклад, в одній з патентних заявок Apple детально розповідається про те, як можна запобігти пошкодженням екрану при багаторазовому складанні і розгортанні на холоді.

Хто постачатиме Apple гнучкі дисплеї? Тим часом в мережі з'явилися повідомлення джерел в ланцюжку поставок про те, що постачальником складних дисплеїв для Apple може стати компанія Samsung.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
сьогодні
76640
Теги: Техно Новини Техно Смартфони iPhone Apple
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скільки нові Apple iPad mini і iPad Air коштують в Україні: ціни
19 березня 21:12 Скільки нові Apple iPad mini і iPad Air коштують в Україні: ціни
332
Xiaomi Redmi 7  вже можна купити в Україні: ціна бюджетного смартфона
19 березня 20:04 Xiaomi Redmi 7  вже можна купити в Україні: ціна бюджетного смартфона
2596
Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
18 березня 21:06 Як виглядає український користувач смартфонів Sony: інтерв'ю з головою компанії в Україні
694
Наймасштабніший збій у роботі Instagram та Facebook: що трапилось з соцмережами
15 березня 14:08 Наймасштабніший збій у роботі Instagram та Facebook: що трапилось з соцмережами
576
Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
14 березня 21:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
Олег Тичинський 838
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук