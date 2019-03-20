Як виглядатиме складний iPhone X Fold: фото

Після презентації складних смартфонів на платформі Android деякі дизайнери представили своє бачення гнучкого Apple iPhone. Зокрема, на одному із ресурсів опублікував галерею зображень концепту iPhone X Fold, який запропонував графічний дизайнер Антоніо Де Роса.

Як повідомляє 9to5mac, концепт являє собою мобільний пристрій, подібний двом з'єднаним разом iPhone із загальним гнучким екраном, який повністю складається.

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Особливості новинки. Дисплей iPhone X Fold має діагональ 6,6 дюйма в складеному стані і 8,3 дюйма в повністю розкритому вигляді. В обох форматах використовується дисплей Super Retina з щільністю пікселів 514 ppi.

Дизайнер також показав, як iOS може бути адаптована до складного екрану iPhone. Можна побачити, що в правій частині екрана в розгорнутому вигляді додано кілька віджетів, які б забезпечили швидкий доступ до таких додатків, як Music, Weather, Siri та інші.

Пантенти. У Apple є ціла низка патентів, що стосуються технологій, пов'язаних зі складними смартфонами. Наприклад, в одній з патентних заявок Apple детально розповідається про те, як можна запобігти пошкодженням екрану при багаторазовому складанні і розгортанні на холоді.

Хто постачатиме Apple гнучкі дисплеї? Тим часом в мережі з'явилися повідомлення джерел в ланцюжку поставок про те, що постачальником складних дисплеїв для Apple може стати компанія Samsung.

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