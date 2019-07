Як виглядатимуть станції швидкісного потяга Hyperloop: захоплююче відео

Робота над швидкісним потягом Hyperloop ведеться ще з 2013 року, проте досі голова Tesla, Boring Company та Space X Ілон Маск не визначився із остаточним дизайном проекту. Тому дві компанії об'єдналися та представили демонстраційний ролик станції Hyperloop.

Як повідомляє geeky-gadgets, AltSpace та INDG розробили цілу віртуальну екскурсію по тунелю майбутнього.

Читайте також: Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни

Особливості станцій Hypeloop. Відправною точкою став Амстердам. Втім, за задумом Ілона Маска, в майбутньому саме за допомогою Hypeloop можна буде дістатися в будь-яке великий місто Європи не більше ніж за кілька годин.

Як виглядатиме Hypeloop – дивіться відео

На кожній гілці Hypeloop вказані міста кінцевого проходження поїздів, адже в розумінні розробників швидкісний поїзд – це експрес, і їде він з точки A в точку Б без зупинок і затримок.

Що таке Hyperloop? Це надшвидкісна транспортна система. У ній пасажири пересуватимуться у спеціальних капсулах у вакуумній трубі. Швидкість руху – до 1200 км/год.



Концепція Hyperloop була опублікована Ілоном Маском у серпні 2013 року. Для реалізації цього проекту у 2014 році заснована компанія Hyperloop One.



У травні 2016 року Hyperloop One запустила конкурс Hyperloop One Global Challenge на проекти майбутніх маршрутів вакуумного потяга. У півфіналі було розглянуто 35 маршрутів. 14 вересня 2016 року Hyperloop One оприлюднила список з десяти маршрутів, де в перспективі можуть з'явитися високошвидкісні вакуумні траси.



Десять запланованих маршрутів розміщені в 5 країнах: США, Канада, Мексика, Велика Британія та Індія. 11 травня 2016 року у пустелі штату Невада провели перше успішне випробування Hyperloop.

Дизайн потягу Hypeloop. Турнікети мало чим відрізняються від тих, до яких ми вже звикли. А ось самі поїзда виглядають дуже футуристично. Ідеальний аеродинамічний екстер'єр і комфортний інтер'єр з мінімалістичною і стильною обробкою. Всередині поїзда крісла розміщені по три в ряд. Передбачена в Hypeloop і спеціальна зона для проведення переговорів.

Читайте також: Електрокар Tesla Roadster отримає реактивні двигуни: деталі

Окремої уваги заслуговує дах поїзда, який виконаний з прозорого матеріалу. Створюється враження, що під час руху над головами пасажирів відкрите небо.

Запропонований концепт виглядає захоплююче. Чи буде він мати щось спільне з реальністю, вирішуватиме Ілон Маск і його команда.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно