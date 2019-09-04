Які зміни чекають на IT-бізнес в Україні

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Олексій Гончарук
Олексій Гончарук / Кабмін

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч із представниками ІТ-індустрії. Він анонсував створення Фонду IT Creative, який відповідатиме за розвиток людського капіталу.

За планами Уряду, в найближчі 10 років ІТ-індустрія отримає чіткі та стабільні правила роботи.

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Однією з проблем, яка стримує сьогодні розвиток ІТ-галузі, є брак кадрів. Галузь росте на 25-30 тисяч спеціалістів щороку, а університети випускають лише 16 тисяч студентів. Саме тому ми ініціюємо створення Фонду IT Creative. Фонду розвитку людського капіталу, який буде виховувати нових кваліфікованих спеціалістів для галузі,
– підкреслив Олексій Гончарук.

Деталі про Фонд IT Creative. За словами прем'єра, IT Creative створюватимуть за участі міжнародних організацій, представників ІТ-індустрії та держави.


Зустріч Уряду із представниками експортної ІТ-індустрії

Фінансування Фонду адмініструватиме ДФС за рахунок спеціального збору (подібно до військового), який зростатиме від 1% у 2020 році до 5% у 2024 році. Очікується, що Фонд запрацює у 2020 році, а його наповнення складатиме 0,5 мільярда гривень.


Зустріч Уряду із представниками експортної ІТ-індустрії

Кошти Фонду, за задумом Кабміну, підуть на стипендії для талановитих студентів, гранти для молодих вчених та освіту.

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Теги: Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Техно IT-бізнес Новини Техно
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