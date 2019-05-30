Нове покоління холодильників, що допоможе економити

Обираючи нову модель холодильника, ми звертаємо увагу на його вартість. Але гонитись за дешевизною точно не найкраща ідея, адже є ризик придбати неякісну техніку. В результаті доведеться витрачати чимало грошей на ремонт чи навіть на купівлю нового. Які ж характеристики холодильників справді допоможуть зекономити?

Обираємо енергозберігаючий холодильник

Кожен електроприлад, в тому числі холодильник, має спеціальні наклейки із зазначеним класом його енергоефективності. Існує 7 таких символів, які позначають літерами A, B, C, D, E, F, G. Остання літера "G" означає дуже низьку енергоощадність, при цьому буквою “A” позначають прилади із найнижчим рівнем споживання енергії (до 50-80% енергозбереження).

Ще вищою енергоефективністю відрізняються пристрої, що мають символи А + і А ++, А +++.

Саме такі позначки ви можете знайти на холодильниках Siemens. При цьому деяким з них присвоєно найвищий А +++ клас енергоефективності. До прикладу, модель KG39FSW45 має показник середньорічної витрати електроенергії на рівні 180 кВт/год.

Цікаво, що у випадку аварійного відключення електроживлення такі моделі холодильників можуть підтримувати оптимальні умови зберігання продуктів до 16 годин.

Енергозберігаючі світлодіоди

Ще один елемент холодильника, що допоможе економити, – це потужні енергозберігаючі світлодіоди, якими оснащені холодильники Siemens. Вони вбудовані врівень з бічною стінкою внутрішньої камери, тож забезпечують хороше освітлення. Крім того, вони є довговічними, тож можна не хвилюватись, що через деякий час потрібно буде їх замінити.

Міцні полички

Скляні полички у холодильниках мають бути виготовленими із надміцного загартованого скла. Таке скло доволі просте в експлуатації: його легко мити, складно подряпати та ще важче розбити. Тож такі полички теж можуть гарантувати, що ваш холодильник прослужить довше без заміни деталей.

Триваліша свіжість продуктів

Напевно кожен з нас стикався із проблемою, коли доводиться викидати продукти, які деякий час зберігались у холодильнику. А це теж марна трата наших грошей. Тож радимо вам звернути увагу на холодильники Siemens, які, завдяки інноваційним рішенням iSensoric, допоможуть істотно продовжити термін свіжості ваших продуктів.

Так, функція hyperFresh підтримує температуру на рівні 0 градусів. Це забезпечує ефективний цикл охолодження продуктів та допомагає їм довше залишатися свіжими.

Ще одна функція hyperFresh premium 0° теж здатна підтримувати стабільний цикл охолодження продуктів. При цьому цей сенсор збільшує термін свіжості продуктів аж до 3-х разів довше.

Надійність виробника

Наостанок, рекомендуємо вам цікавитись фірмою-виробником холодильника, який ви хочете придбати. Не ведіться на дешеві, але маловідомі бренди. Адже це – купівля кота у мішку. Якщо ви обираєте холодильник, який створила компанія з довгою історією, то можна бути певним, що браку не буде.

Холодильники Siemens – вдалий приклад надійності, перевіреної роками. Цей німецький бренд існує понад 170 років. Нині компанія є одним з найбільших в Європі виробників побутової техніки. Тож обираючи холодильник Siemens не сумнівайтесь – ви не пошкодуєте про покупку.