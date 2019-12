YouTube представив Rewind 2019: відео, що набрали найбільшу кількість переглядів за рік

Сервіс YouTube підготував щорічну відео-добірку за підсумками року – Rewind 2019. Цьогоріч підсумкове відео сервісу користується особливою увагою після минулорічного провалу. Rewind 2018 став найбільш ненависним відео в історії сервісу, встановивши рекорд за кількістю дизлайків.

YouTube визнав, що у 2018 році "зробив відео, яке не сподобалося" аудиторії, тому на цей раз сервіс змінив концепцію ролика і просто перерахував відео, які зібрали найбільше лайків та переглядів з усього світу. Тематика плейлистів стала ширшою: до традиційних категоріях додали танці та відеоігри.

Що показали в Rewind 2019

У Rewind 2019 звучать кілька особливо популярних в цьому році пісень, серед яких: "7 Rings" Аріани Гранде, "Bad Guy" Біллі Айлиш та "Do not Start Now" Дуа Ліпи.

Перше місце серед авторських роликів, які набрали найбільше лайків по всьому світу, зайняло відео за мотивами історії про яйце з інстаграму c проханням поставити якомога більше лайків.

На другому місці – весілля відеоблогера PewDiePie і Марци Бізоньїн. На третьому – один з найпопулярніших флешмобів початку року, пов'язаний з фільмом "Пташиний короб".

Каналом, який набрав найбільшу кількість переглядів протягом 2019 року став PewDiePie.

Несподіванкою стало й те, що гра з якою переглядають найбільшу кількість відео – Minecraft.

YouTube Rewinde 2019:

Все ж, схоже, що аудиторії сервісу і цей Rewinde не дуже сподобався. Станом на 6 грудня кількість дизлайків майже вдвічі переважає над кількістю лайків. Вподобали відео близько мільйона користувачів, а не сподобалося воно 1,9 мільйонам.

