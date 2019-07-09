За вами стежать: веб-камери ноутбуків Apple виявились вразливими до злому

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Веб-камери ноутбуків Apple виявились вразливими до злому
Веб-камери ноутбуків Apple виявились вразливими до злому / unsplash

Більшість користувачів вважають ноутбуки Apple менш вразливими до хакерських атак, ніж девайси на базі Windows. Проте виявилося, що навіть захищена система може постраждати від дій хакерів.

Видання Forbes опублікувало дані про критичну уразливість популярного додатка, яка зачепила всіх користувачів на платформі Mac.

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Що відомо про уразливість? Фахівець з комп'ютерної безпеки Джонатан Лейтшу опублікував знайдену їм вразливість в додатку для відеоконференцій Zoom, який популярний серед користувачів macOS.

Уразливість дає змогу з будь-якого сайту з інтегрованим шкідливим кодом додавати до відеоконференції користувачів, які нічого про це не підозрюють. При цьому програма створює локальний сервер на комп'ютері власника: навіть якщо видалити додаток, сервер може відновити потрібні для своєї роботи файли по видаленому запиту.

via GIPHY

Крім того, власники старої версії Zoom піддаються ризику DDoS-атаки за допомогою постійної відправки запитів на локальний сервер додатка.

Реакція розробників. Дослідник звернувся до розробників Zoom з вимогою усунути уразливість, попередивши, що оприлюднить дані про неї через 90 днів. Однак в компанії, за його словами, відбулися випуском "заплатки", що не усуває проблему повністю.

Яке вирішення проблеми? Всім користувачам Zoom, які не бажають шукати аналог звичного софту, фахівець порекомендував відключити в налаштуваннях програми автоматичну активацію веб-камери при вхідному запрошенні в відеоконференцію.

Zoom
Як відключити камеру в програмі Zoom

Представники розробника заявили, що відповідне оновлення безпеки буде випущено вже в цьому місяці.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети ноутбук MacBook Додатки Apple Кібербезпека
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