Мінцифри запустило сайт проєкту для IT-ринку – Diia City. Проєкт є віртуальною платформою, яка дає змогу українцям та підприємцям з усього світу швидко реалізовувати масштабні та інноваційні бізнес ідеї без втручання держави.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова проєкт цифрової країни має план боротьби з проблемами, поширеними для бізнесу, — рейдерством, корупцією, високими податками та відтоком кадрів за кордон.

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Ми створимо найкомфортнішу у світі економічну зону з низькими податками, легальним працевлаштуванням, високими ЗП. Сприятливі умови для стартапів та підприємців без втручання держави — головний фактор для залучення інвестицій та створення корисних технологій,

– зазначив міністр.

Проблеми, які збирається вирішити Diia City:​

Відсутність верховенства права та як наслідок корупція, рейдерство та саботаж

Високі податки на початкових етапах бізнесу та складність і "дороговизна" кредитування

Складність входу до Первинної публічної пропозиції (IPO) та незахищеність прав міноритарних акціонерів

Відтік кваліфікованих кадрів за кордон та застаріла освіта, яка не відповідає потребам бізнесу

Низький рівень захищеності інтелектуальної власності

Принципи та завдання Diia City:

Побудова цифрового суспільства

всі G2R та G2B послуги онлайн;

АРІ-government;

цифрова ідентифікація суб'єктів та відносин;

єдине онлайн вікно для резидентів;

тільки cashless розрахунки.

Прозорість

публічний онлайн доступ до всіх процесів (крім тих що не порушують приватність);

онлайн моніторинг для фіскальних та контролюючих органів та інших інституцій.

Самоврядування

створення середовища для прийняття рішень замість правил;

ініціатива знизу вверх, а не навпаки;

відповідальність і безпосередня участь резидентів в організації проєкту;

соціальна відповідальність і за майбутнє країни.

Інноваційність

фокус на інноваційних секторах економіки майбутнього світу.

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Кому це потрібно

Проєкт Diia City орієнтований на українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи та освітні організації.

Проєкт обіцяє створити сприятливі умови для розвитку інноваційного і технологічного бізнесу, залучити інвестиції з-за кордону та розроблятимуться новітні конкурентні продукти.

Резидентам обіцяють

Унікальні цифрові послуги;

Можливість застосувати англійське право та третейський суд Дія City;

Спеціальні умови валютного регулювання та спрощений режим валютних розрахунків;

Наглядову раду з резидентів, професійний менеджмент;

Спрощення державного адміністрування та спеціальний податковий режим;

"Єдине вікно" – державні онлайн-сервіси;

Офіс обслуговування резидентів ДС при ДПС України;

Сучасну освіту.

Долучилися до створення проєкту Diia City можна за цим посиланням.

Що таке Дія Сіті?Це економічна модель, на якій будуть тестувати спрощені правила ведення бізнесу. Якщо модель покаже позитивні результати, вона може лягти в основу економічної трансформації всієї країни.



Тестуватимуть модель IT-компанії, а також бізнеси у сфері креативної економіки. Для них введуть податкові пільги, дерегуляцію та спеціальне адміністративне обслуговування.



Всі послуги – починаючи з реєстрації бізнесу й закінчуючи податками – резиденти "Дія Сіті" зможуть отримати онлайн. Крім того, спеціально для них планують створити спеціальне посольство, а також податковий офіс за аналогом з офісом великих платників податків. А в майбутньому – запустити технопарк з інфраструктурою на зразок Кремнієвої долини.