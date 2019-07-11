Запуск ракети Vega з військовим супутником на борту провалився: відео

11 липня відбувся запуск ракети-носія Vega з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Ракета мала доставити військовий супутник Falcon Eye 1 Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Однак, запуск завершився невдачею.

Відео запуску доступне на каналі SciNews. Також про невдалий запуск заявила Люс Фабрегетт, виконавчий віце-президент компанії Arianespace (французька комерційна компанія, заснована в 1980 році, яка здійснює космічні перевезення).

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"Приблизно через дві хвилини після старту сталася серйозна проблема, яка призвела до втрати місії. Від імені Arianespace я хочу висловити мої найглибші вибачення нашим клієнтам за втрату їхнього вантажу", – сказала Фабрегетт.

Невдалий запуск Vega: відео

Щодо причин аварії у компанії заяв поки не зробили. Як сказала Фабрегетт, неполадки могла спричинити «серйозна аномалія». Фахівці Arianespace з'ясовують причини аварії.

Проблеми із запуском виникали вже кілька разів. Спочатку цей запуск був запланований на ніч з 5 на 6 липня, потім перенесений на неділю, 7 липня. Однак, тоді спостерігались сильні висотні вітри над майданчиком Гвіанського космічного центру. Тож дату пуску знову пересунули на 11 липня. При цьому це перший невдалий запуск ракети даного класу.

Що таке Vega? Це ракета-носій легкого класу, що з 1998 року розробляється Європейським космічним агентством. Перший запуск відбувся 13 лютого 2012 року, з космодрому Куру. Корисне навантаження ракети-носія станов Vega ить 1500 кг на колову орбіту висотою 700 км.

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