Зірка "Вікіпедії": автор трьох мільйонів правок онлайн-енциклопедії вийшов із тіні

"Вікіпедію" знають мало не всі, адже без допомоги безкоштовної онлайн-енциклопедії не обходиться жоден реферат або навіть дипломна робота. Проте мільйони довідкових статей редагують реальні люди. Одного із таких "редакторів" вирішили прославити користувачі Reddit.

Про існування Стівена Прюїтта, який в цілому вніс в англомовну "Вікі" понад трьох мільйонів редагувань і написав понад 35 тисяч оригінальних статей, інтернет-спільнота дізналася з сюжету американського телеканалу CBS.

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Хто такий Стівен Прюїтт? Стівену – 35 років. Після закінчення коледжу він влаштувався на роботу в архів Служби прикордонного контролю США, а у вільний час почав не тільки редагувати статті на "Вікіпедії", а й писати власні матеріали для сайту.

Свою діяльність він почав в 2006 році, і з тих пір залишається безумовним лідером за кількістю внесених в опубліковані матеріали правок.

Сюжет про Стівена Прюїтта – дивіться відео

У бесіді з журналістами CBS Стівен розповів, що редагуванням матеріалів вільної енциклопедії він займається абсолютно безкоштовно, але при цьому особливо не афішує свою діяльність. І хоча журнал Time включав Прюїтта в число 25 найбільш впливових людей в інтернеті (в той же список потрапили Дональд Трамп і Кім Кардашьян), його ім'я довгий час залишалося невідомим.

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Як користувачі прославили Стівена? Цю несправедливість вирішили виправити користувачі Reddit. Вони створили кілька вірусних постів і зробили Стівена героєм мема, обігравши відому сцену з фільму "Людина-Павук 2".



Користувачі Reddit створили вірусний мем на честь Стівена Прюїтта

Також вони подякували Стівену за допомогу – багато хто з коментаторів змогли успішно підготуватися до іспитів, здати контрольну або написати реферат, користуючись матеріалами з "Вікіпедії". І принаймні до половини з них Стівен точно доклав руку.

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