Зірка "Вікіпедії": автор трьох мільйонів правок онлайн-енциклопедії вийшов із тіні

415 Читать новость на русском
Стівен Прюїтт – автор найбільшої кількості правок у "Вікіпедії"
Стівен Прюїтт – автор найбільшої кількості правок у "Вікіпедії" / Фото з вільних джерел

"Вікіпедію" знають мало не всі, адже без допомоги безкоштовної онлайн-енциклопедії не обходиться жоден реферат або навіть дипломна робота. Проте мільйони довідкових статей редагують реальні люди. Одного із таких "редакторів" вирішили прославити користувачі Reddit.

Про існування Стівена Прюїтта, який в цілому вніс в англомовну "Вікі" понад трьох мільйонів редагувань і написав понад 35 тисяч оригінальних статей, інтернет-спільнота дізналася з сюжету американського телеканалу CBS.

Читайте також: Щасливий, бо не маю сторінки у Facebook: цікаве дослідження

Хто такий Стівен Прюїтт? Стівену – 35 років. Після закінчення коледжу він влаштувався на роботу в архів Служби прикордонного контролю США, а у вільний час почав не тільки редагувати статті на "Вікіпедії", а й писати власні матеріали для сайту.

Свою діяльність він почав в 2006 році, і з тих пір залишається безумовним лідером за кількістю внесених в опубліковані матеріали правок.

Сюжет про Стівена Прюїтта – дивіться відео

У бесіді з журналістами CBS Стівен розповів, що редагуванням матеріалів вільної енциклопедії він займається абсолютно безкоштовно, але при цьому особливо не афішує свою діяльність. І хоча журнал Time включав Прюїтта в число 25 найбільш впливових людей в інтернеті (в той же список потрапили Дональд Трамп і Кім Кардашьян), його ім'я довгий час залишалося невідомим.

Читайте також: В Facebook зізналися, що шпигують за підлітками: деталі

Як користувачі прославили Стівена? Цю несправедливість вирішили виправити користувачі Reddit. Вони створили кілька вірусних постів і зробили Стівена героєм мема, обігравши відому сцену з фільму "Людина-Павук 2".


Користувачі Reddit створили вірусний мем на честь Стівена Прюїтта

Також вони подякували Стівену за допомогу – багато хто з коментаторів змогли успішно підготуватися до іспитів, здати контрольну або написати реферат, користуючись матеріалами з "Вікіпедії". І принаймні до половини з них Стівен точно доклав руку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Wikipedia
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
1 лютого 16:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 402
Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
31 січня 13:01 Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
4877
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 1119
Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
28 січня 20:02 Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
1798
День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
28 січня 14:02 День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 10644
Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
27 січня 20:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 8003
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук