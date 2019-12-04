Зорепад Гемініди 2019: коли і де його можна буде побачити
Один із найбільш видовищних зорепадів року – метеоритний потік Гемініди –починається 4 грудня. Він триватиме до 17 грудня. Його можуть побачити і українці.
Що відомо про зорепад Гемініди
Цей метеорний потік розміщений у сузір'ї Близнят. У дні найвищої активністі кількість метеорів, що падають, досягає 58, швидкість — 34,4 км/с. Таким чином зорепад Гемініди є одним із найяскравіших та найбільш видовищних у році.
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Більшість метеорних дощів народжуються, коли Земля проходить через шлейф пилових часточок, що випускає комета.
Зорепад Гемініди – наслідок проходу нашої планети через слід, який залишає за собою невеликий навколоземний астероїд, відомий як (3200) Фаетон.
Шматочки астероїда згорають при вході в атмосферу Землі і залишають у нічному небі яскраві сліди білого, жовтого, синього, червоного і навіть зеленого кольорів.
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Коли можна побачити
Він відбувається щороку у проміжку між 4 – 17 грудня. При цьому найвища активність припадає на 14 – 15 грудня. Саме тоді можна побачити найбільшу кількість "зірок, що падають".
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