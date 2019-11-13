Зорепад Леоніди у листопаді 2019: коли українці зможуть побачити вражаючий метеорний дощ

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Коли буде зорепад в Україні 2019 – зорепад Леоніди
Коли можна побачити зорепад Леоніди / unsplash.com

Щороку у листопаді можна спостерігати найпотужніший регулярний метеорний дощ – зорепад Леоніди. Його пік українці побачать 16-17 листопада.

Зорепад Леоніди можна спостерігати кожного року у середині листопада – 15-20 числа. Саме тоді Земля проходить через метеорний потік, частинки якого спалахують у атмосфері. Це природне явище можна побачити неозброєним людським оком.

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Речовину, у потік якої потрапляє Земля, утворюється від комети 55P/Темпеля – Туттля, коли вона проходить поблизу Сонця. Вона складається із мікрочастинок розміром із піщинку.


Пік активності зорепаду Леоніди 16-17 листопада / фото: unsplash.com

Леоніди – найпотужніший регулярний зорепад, а раз на 33 роки утворюють справді вражаюче явище. Однак цього року земляни його не побачать. Найближчий надрясний метеорний дощ спостерігатимуть аж у 2034 році.

Метеорні потоки зазвичай називають іменами сузір'ів, у яких розташовані їх радіанти. Це точка на небесній сфері, у якій перетинаються зворотні подовження траєкторій метеорів. Назву Леоніди цей дощ отримав тому, що його радіант розміщений в сузір'ї Лева.

У 2019 році можна буде побачити ще один метеорний потік – Гемініди. Його пік спостерігатимуть 4-17 грудня.

Що таке метеорний дощ?Це природне явище, за якого на небі вночі можна побачити численні метеори. Найчастіше воно триває від декількох днів до декількох тижнів.

Більшість метеорів спричинені уламками комети завбільшки з піщинку, тому випадки досягнення метеоритами землі під час метеорних потоків є надзвичайно рідкісними.

Найяскравішим у році є зорепад Персеїди, який можна спостерігати щороку у липні-серпні. 

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Автор: Вероніка Климська
Теги: Техно Новини Техно Космос
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