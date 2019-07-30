Зоряні війни: Франція оснастить свої супутники зброєю і лазерами

У Франції вирішили створити власні Космічні збройні сили. Першим кроком стане розробка супутників зі зброєю і лазерами на борту. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон.

Як пише The Verge, країна буде виділяти 700 мільйонів євро з військового бюджету на космічні війська.

Дивіться також: Зореліт SpaceX Starhopper успішно злетів: відео

До 2025 року планують витратити понад 4,3 мільярда євро. Ці гроші підуть на модернізацію і створення військових супутників наступного покоління: їх обладнають камерами для ідентифікації супротивників, пістолетами-кулеметами і лазерами для атаки ворожих супутників.

Для чого це Франції? Ці технології будуть використовувати виключно для "активної оборони" і не порушують міжнародний Договір про космос від 1967 року. Нагадаємо, цей договір забороняє використання в космічному просторі ядерної зброї та іншої зброї масового знищення.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно