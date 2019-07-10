З'явилися перші подробиці про функції та інтерфейс операційної системи від Huawei

Засновник та генеральний директор компанії Huawei Жень Чженфей поділився свіжими новинами щодо фірмової операційної системи компанії – HongMeng OS. За його словами, з самого початку вона розроблялася зовсім не для смартфонів.

Для чого розроблялася ОС? Очільник Huawei розповів, що спочатку HongMeng OS розроблялася зовсім не для смартфонів, а для забезпечення належного функціонування телекомунікаційних мереж, повідомляє Gizchina.

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Завдяки затримці всього в 5 мс HongMeng OS підходить для "інтернету речей" і автомобілів з автопілотом, де вкрай важливу роль грає швидкість передачі інформації і команд. За словами Жень Чженфея, нова операційна система допоможе створити світ, в якому все один з одним пов'язано.

Також він не виключає, що в майбутньому затримку вдасться знизити до значення менше 1 мс.

Перші деталі тестування HongMeng OS. У мережі також з'явилися перші відгуки про HongMeng OS. Джерела не надали скріншотів, але висловили думку про проект. За їх словами, частина функцій на даний момент просто не працює. Невідомо, відключені вони навмисно або їх поки ще не налагодили.



Ймовірний інтерфейс HongMeng OS

Тестувальники розповіли про ключові особливості HongMeng OS:

Інтерфейс : нова завантажувальна анімація з можливістю налаштування, підтримка віджетів на головному екрані, можливість кастомізації екрану блокування, перероблені іконки, більше анімацій, більш швидкі і плавні переходи, новий центр повідомлень і збільшена панель пошуку.

Нагадування про повідомлення : в налаштуваннях додали новий режим нагадувань про непрочитані повідомлення.

Рінгтони : нові мелодії, написані спеціально для HongMeng OS.

Камера: інтерфейс став простіше для розуміння, з'явилося більше елементів управління в порівнянні з можливостями програми камери на Huawei P30.

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Дата виходу HongMeng OS. Зауважимо, раніше генеральний директор Huawei заявив, що операційна система Huawei буде швидше Android і навіть iOS. Презентація HongMeng OS може відбутися вже в серпні на конференції для розробників, яку організовує Huawei.

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