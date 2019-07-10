З'явилися перші подробиці про функції та інтерфейс операційної системи від Huawei

217 Читать новость на русском
HongMeng OS: деталі про операційну систему Huawei
HongMeng OS: деталі про операційну систему Huawei / Фото з вільних джерел

Засновник та генеральний директор компанії Huawei Жень Чженфей поділився свіжими новинами щодо фірмової операційної системи компанії – HongMeng OS. За його словами, з самого початку вона розроблялася зовсім не для смартфонів.

Для чого розроблялася ОС? Очільник Huawei розповів, що спочатку HongMeng OS розроблялася зовсім не для смартфонів, а для забезпечення належного функціонування телекомунікаційних мереж, повідомляє Gizchina.

Читайте також: Microsoft офіційно представила операційну систему Windows 1.11: особливості

Завдяки затримці всього в 5 мс HongMeng OS підходить для "інтернету речей" і автомобілів з автопілотом, де вкрай важливу роль грає швидкість передачі інформації і команд. За словами Жень Чженфея, нова операційна система допоможе створити світ, в якому все один з одним пов'язано.

Також він не виключає, що в майбутньому затримку вдасться знизити до значення менше 1 мс.

Перші деталі тестування HongMeng OS. У мережі також з'явилися перші відгуки про HongMeng OS. Джерела не надали скріншотів, але висловили думку про проект. За їх словами, частина функцій на даний момент просто не працює. Невідомо, відключені вони навмисно або їх поки ще не налагодили.

HongMeng OS
Ймовірний інтерфейс HongMeng OS

Тестувальники розповіли про ключові особливості HongMeng OS:

  • Інтерфейс: нова завантажувальна анімація з можливістю налаштування, підтримка віджетів на головному екрані, можливість кастомізації екрану блокування, перероблені іконки, більше анімацій, більш швидкі і плавні переходи, новий центр повідомлень і збільшена панель пошуку.

  • Нагадування про повідомлення: в налаштуваннях додали новий режим нагадувань про непрочитані повідомлення.

  • Рінгтони: нові мелодії, написані спеціально для HongMeng OS.

  • Камера: інтерфейс став простіше для розуміння, з'явилося більше елементів управління в порівнянні з можливостями програми камери на Huawei P30.

Читайте також: Chrome запустив блокувальника реклами по всьому світу

Дата виходу HongMeng OS. Зауважимо, раніше генеральний директор Huawei заявив, що операційна система Huawei буде швидше Android і навіть iOS. Презентація HongMeng OS може відбутися вже в серпні на конференції для розробників, яку організовує Huawei.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Коли в Україну повернеться спека до +33 градусів: прогноз
сьогодні
18080
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Huawei Скандал з Huawei
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
9 липня 12:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 5597
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
9 липня 09:30 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
13804
Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
7 липня 22:04 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
2270
Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
6 липня 22:22 Космічні плани України: база на Місяці, космодром у Канаді й ракети на Байконурі
Анатолій Яворський 2301
Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
3 липня 13:05 Сонячне затемнення 2019: яскраві фото та відео із Землі
873
Новини
Більше новин
Залиште відгук