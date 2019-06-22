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      Російська техніка та військові ешалонами їдуть в Білорусь

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      В Білорусь прибувають підрозділи та військова техніка Збройних сил Росії
      В Білорусь прибувають підрозділи та військова техніка Збройних сил Росії / Міноборони Білорусі

      Підрозділи західного фронту збройних сил Росії разом із озброєнням прибувають на територію Білорусі. В оборонних відомствах обох країн відомства обох країн пояснюють усе нібитоучастю у параді 3 липня в Мінську.

      Цілком можливо, що російські ракетники під прикриттям участі в параді відпрацьовують оперативне висунення з точки своєї постійної дислокації в призначений позиційний район у Білорусі, повідомляє InformNapalm.

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      Міжнародна волонтерська спільнота наголошує, що це можна розглядати, як певний елемент наступальних дій.

      Перші підтвердження масового перекидання російських підрозділів до Білорусі надали активісти Руху Солідарності "Разом". Так, ввечері 20 червня 2019 року вони зафіксували в Орші ешелон з російською військовою технікою. Зокрема, серед неї були бронетранспортери БТР-82А.

      Військова техніка Білорусь
      Російська техніка в Білорусі/ Алена Талстая, Рух Солідарності "Разом"


      Російське озброєня/Алена Талстая, Рух Солідарності "Разом"

      Водночас у міноборони Білорусі стверджують, що російські військові для участі в параді прибули 21 червня.

      Inform Napalm визначив, що до Білорусі перекидають військовослужбовців 4-ї Кантемирівської дивізії та 27-ї Севастопольської окремої мотострілецької бригади. Обидва з’єднання входять до складу новоствореної 1-ї танкової армії Збройних сил Росії.


      Російська підготовка до параду/Алена Талстая, Рух Солідарності "Разом"


      Російські військові в Білорусі/ Джерело: mil.by

      Для участі в параді в складі піших і механізованих розрахунків мають перекинути не менше 300 військовослужбовців ЗС РФ. Окрім того, 3 липня 2019 року в небі над Мінськом літатимуть гелікоптери та винищувачі авіація повітряно-космічних військ Росії.

      Чому парад відбудеться 3 червня?День незалежності республіки Білорусь або просто – день республіки. Саме 3 липня 1944 радянські війська відбили Мінськ з-під контролю німецької армії під час Білоруської операції. Головна подія Дня незалежності – урочистий військовий парад. Після закінчення офіційних церемоній починаються світські заходи. Окрім того, 3 липня 2019 року в небі над Мінськом літатимуть гелікоптери та винищувачі авіація повітряно-космічних військ Росії.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Новини Білорусі Зброя
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