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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Техніка війни. Чим відрізняється глушник від саундмодератора і як їх використовують бійці в ООС

Техніка війни 86 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – глушники прибирають звук пострілу, а саундмодератори зменшують його гучність приблизно наполовину. Та важливіше, що вони змінюють характер звуку пострілу і прибирають полум'я. Так ворогу набагато важче визначити розташування солдата і завдати удару у відповідь. Саме тому саундмодератори потрібні українським бійцям в ООС – рятувати стрільцям життя.

Також у випуску:

Установка зенітна ЗУ-23-2 – маневрова універсальна зброя, здатна і збивати безпілотники, і вражати наземні цілі.

Піхотні, логістичні, медичні наземні колісні бойові роботи: чому неперспективний спершу напрям стрімко почав розвиватись. 

Теги: Техніка війни Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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