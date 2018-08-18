Техніка війни. Чим відрізняється глушник від саундмодератора і як їх використовують бійці в ООС

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – глушники прибирають звук пострілу, а саундмодератори зменшують його гучність приблизно наполовину. Та важливіше, що вони змінюють характер звуку пострілу і прибирають полум'я. Так ворогу набагато важче визначити розташування солдата і завдати удару у відповідь. Саме тому саундмодератори потрібні українським бійцям в ООС – рятувати стрільцям життя.

Також у випуску: Установка зенітна ЗУ-23-2 – маневрова універсальна зброя, здатна і збивати безпілотники, і вражати наземні цілі. Піхотні, логістичні, медичні наземні колісні бойові роботи: чому неперспективний спершу напрям стрімко почав розвиватись.