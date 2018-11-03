Техніка війни. Сучасні ремені для зброї. Потужна радіолокаційна станція AN/TPQ-36

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – першу вогнепальну зброю солдати переносили просто в руках чи на плечі, адже рушниці були тільки дульнозарядними. Коли зброя перемістилася за спину, пішли в хід ремені з різних матеріалів та різного призначення. РЛС AN/TPQ-36 стоїть на озброєння 18 країн світу, один комплект коштує приблизно півмільйона доларів, служить зразок і Збройним Силам України.

Також у випуску: 120 кораблів і катерів РФ у Азовському морі. Стрільби Повітряних Сил біля Криму. Мінні загородження з Мі-8 у ООС. Заводські випробування катера "Кентавр". Підготовка екіпажів для "Айлендів". Ремонт BG-118 Арабат для ДСНС. Розумна система прицілювання від BAE Systems. Цифровий зір для бронемашин Норвегії від Saab. Ексклюзив. Китайська артилерійська самохідка на базі ZBL-08. ОБСЄ втратило безпілотник на Донбасі. У Афганістані впав Мі-8. Скидання баків та стрільби ракетами Gripen Е. Партія учбово-бойових літаків T-50IQ для Іраку.