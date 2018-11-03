Техніка війни. Сучасні ремені для зброї. Потужна радіолокаційна станція AN/TPQ-36
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – першу вогнепальну зброю солдати переносили просто в руках чи на плечі, адже рушниці були тільки дульнозарядними. Коли зброя перемістилася за спину, пішли в хід ремені з різних матеріалів та різного призначення. РЛС AN/TPQ-36 стоїть на озброєння 18 країн світу, один комплект коштує приблизно півмільйона доларів, служить зразок і Збройним Силам України.
Також у випуску:
120 кораблів і катерів РФ у Азовському морі.
Стрільби Повітряних Сил біля Криму.
Мінні загородження з Мі-8 у ООС.
Заводські випробування катера "Кентавр".
Підготовка екіпажів для "Айлендів".
Ремонт BG-118 Арабат для ДСНС.
Розумна система прицілювання від BAE Systems.
Цифровий зір для бронемашин Норвегії від Saab.
Ексклюзив. Китайська артилерійська самохідка на базі ZBL-08.
ОБСЄ втратило безпілотник на Донбасі.
У Афганістані впав Мі-8.
Скидання баків та стрільби ракетами Gripen Е.
Партія учбово-бойових літаків T-50IQ для Іраку.
Джерело: 24 канал
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