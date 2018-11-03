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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Техника войны. Современные ремни для оружия. Мощная радиолокационная станция AN / TPQ-36

      Техника войны 88 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – первое огнестрельное оружие солдаты переносили прямо в руках или на плечах, ведь ружья были только дульнозарядными. Когда оружие переместилось за спину, пошли в ход ремни из различных материалов и различного назначения. РЛС AN/TPQ-36 стоит на вооружении 18 стран мира, один комплект стоит примерно полмиллиона долларов, служит образец и Вооруженным Силам.

      Также в выпуске:

      120 кораблей и катеров РФ в Азовском море.

      Стрельбы Воздушных Сил возле Крыма.

      Минные заграждения из Ми-8 в ООС.

      Заводские испытания катера "Кентавр".

      Подготовка экипажей для "Айлендов".

      Ремонт BG-118 Арабат для ГСЧС.

      Умная система прицеливания от BAE Systems.

      Цифровое зрение для бронемашин Норвегии от Saab.

      Эксклюзив. Китайская артиллерийская самоходка на базе ZBL-08.

      ОБСЕ потеряло беспилотник на Донбассе.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Оружие Техника войны
      Источник: 24 канал
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