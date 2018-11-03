Техника войны. Современные ремни для оружия. Мощная радиолокационная станция AN / TPQ-36
В свежем выпуске программы "Техника войны" – первое огнестрельное оружие солдаты переносили прямо в руках или на плечах, ведь ружья были только дульнозарядными. Когда оружие переместилось за спину, пошли в ход ремни из различных материалов и различного назначения. РЛС AN/TPQ-36 стоит на вооружении 18 стран мира, один комплект стоит примерно полмиллиона долларов, служит образец и Вооруженным Силам.
Также в выпуске:
120 кораблей и катеров РФ в Азовском море.
Стрельбы Воздушных Сил возле Крыма.
Минные заграждения из Ми-8 в ООС.
Заводские испытания катера "Кентавр".
Подготовка экипажей для "Айлендов".
Ремонт BG-118 Арабат для ГСЧС.
Умная система прицеливания от BAE Systems.
Цифровое зрение для бронемашин Норвегии от Saab.
Эксклюзив. Китайская артиллерийская самоходка на базе ZBL-08.
ОБСЕ потеряло беспилотник на Донбассе.
В Афганистане упал Ми-8.
Сброс баков и стрельбы ракетами Gripen Е.
Партия учебно-боевых самолетов T-50IQ для Ирака.
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