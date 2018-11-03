Техника войны. Современные ремни для оружия. Мощная радиолокационная станция AN / TPQ-36

В свежем выпуске программы "Техника войны" – первое огнестрельное оружие солдаты переносили прямо в руках или на плечах, ведь ружья были только дульнозарядными. Когда оружие переместилось за спину, пошли в ход ремни из различных материалов и различного назначения. РЛС AN/TPQ-36 стоит на вооружении 18 стран мира, один комплект стоит примерно полмиллиона долларов, служит образец и Вооруженным Силам.

Также в выпуске: 120 кораблей и катеров РФ в Азовском море. Стрельбы Воздушных Сил возле Крыма. Минные заграждения из Ми-8 в ООС. Заводские испытания катера "Кентавр". Подготовка экипажей для "Айлендов". Ремонт BG-118 Арабат для ГСЧС. Умная система прицеливания от BAE Systems. Цифровое зрение для бронемашин Норвегии от Saab. Эксклюзив. Китайская артиллерийская самоходка на базе ZBL-08. ОБСЕ потеряло беспилотник на Донбассе. В Афганистане упал Ми-8. Сброс баков и стрельбы ракетами Gripen Е. Партия учебно-боевых самолетов T-50IQ для Ирака.