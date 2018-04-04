Технології блокчейн в інфраструктурі України: що планують у міністрестві

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів про плани уряду щодо впровадження технології блокчейн у галузі транспорту та інфраструктури України.

Свою доповідь урядовець представив під час конференції Blockchain&Bitcoin, наголосивши, що він прийшов сюди саме тому, що "ми як держава хочемо бути на вістрі блокчейн-прогресу".

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Міністр запевнив, що нині його відомство всі сили направило на запуск масштабного проекту цифрової інфраструктури України, і спільно з партнерами приватного сектору планує суттєво посилити позиції України у світовому блокчейн-просторі.

Нашу ціль гарно описує цитата відомого блокчейн-експерта: "Блокчейн відкидає сліпу довіру та вводить математичне підтвердження здійснених подій". Це надзвичайно важливо, бо ми лише на початку процесу побудови довіри між громадянами і владою. І я хочу, щоб ця довіра базувалася не на емоціях, а на фактах,

– відзначив Омелян.

Що таке блокчейн? Це технологія розподіленої бази даних, яка підтримує перелік записів, так званих блоків, що постійно зростає. База захищена від підробки та переробки.

Чиновники – не керуватимуть послугами

За словами міністра, пріоритети досить прості: внаслідок залучення блокчейн-технології із рук чиновників та маніпуляторів будуть забрані усі дані, які вони можуть в будь-яку секунду скомпрометувати. Дані ці зберігатимуться у захищених державних реєстрах, в які неможливе будь-яке зовнішнє втручання.

Ми хочемо усунути чиновників від дозвільних процедур, коли на емоціях, на ґрунті корупції чи особистих вподобань приймаються важливі рішення для регіонального чи державного рівня,

– уточнив Омелян.

Почнуть із простих речей: переведуть всі реєстри на технологію блокчейн. Далі впровадять використання, де це можливо, цієї ж технології при наданні державних послуг для бізнесу та громадян. А також – використання біг-дата, інтелектуальних систем, використання інших складних систем на кшталт штучного розуму для управління транспортною галуззю України.

"Ми віримо, що не потрібні чиновники у сфері надання держпослуг. Будь-який клієнт, фізособа чи бізнес, може отримувати послуги без посередництва чиновників, а за допомогою комп'ютера та електронної ідентифікації", – відзначив міністр.

Найперші зміни

За словами Омеляна, почнуть із двох проектів. Перший – реєстр автобусних перевезень. Невеликий крок, але він тягне за собою багато інших. Він нагадав – минулого року вже впровадили електронний квиток в Україні. Це не лише крок до прозорості розрахунків і безготівкової форми, але й чітке бачення транспортних потоків, створення адекватної логістичної карти пасажирських перевезень. І реєстр автобусних перевезень дасть можливість розробити зручний сервіс для пасажирів – чіткий графік відправлення автобусів, поїздів, літаків.

На основі цього реєстру розроблять систему бронювання поїздок, де технологія блокчейн захистить її від маніпулювання зсередини, хакерських атак зовні, усуне всіх посередників, щоб подорожувати Україною швидко, дешево, за єдиним наскрізним квитком,

– пояснив міністр.

Другий проект – створення на блокчейні реєстру інвестиційних проектів у сфері інфраструктури. Вся ключова інформація по інвестпроектах буде записана у цьому реєстрі і надійно захищена. На базі цього реєстру буде запущена інтегрована електронна система.

Безпека в інфраструктурі

У Мінінфраструктури вперше з'явилася інституційна можливість системно здійснювати цифрові трансформації в транспортній галузі, наголосив Омелян. З цією метою у минулому році запустили в роботу директорат цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв'язку. Серед його завдань: розбудова твердої – оптоволоконної, та м'якої – сервісної, цифрової інфраструктури для забезпечення розвитку цифрової економіки, та здійснення проекту цифрової трансформації в рамках транспортної галузі – впровадження блокчейну. Окремо – захист від кібератак.

Ми розуміємо, що як тільки побудуємо систему цифрової інфраструктури, вона буде атакована. Розуміємо, що у нас на території триває цифрова війна – росіяни, інші держави, часто відпрацьовують варіанти атак, з яких може початися глобальне вторгнення,

– зауважив Омелян.

Міністр акцентував, що загрози серйозні, і нагадав, що ми переживали такі атаки у 2016-2017 роках, коли пробували "покласти" наші системи аеропортів, "Укрзалізниці", "Укрпошти", банківської системи, урядової системи.

Тому зараз мета Мінінфраструктури – не лише створити цифрову інфраструктуру в Україні, але й розробити надійний захист для усіх проектів. Міністр упевнений, що разом із приватними партнерами вдасться створити абсолютно новий сектор економіки. "Це бізнес для вас, захист для нас, сервіс – для українських громадян", – звернувся Володимир Омелян до блокчейн-спеціалістів і закликав їх до співпраці.

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