Крістофер Нолан не знімає поганих фільмів ("Престиж", "Дюнкерк", "Початок", "Інтерстеллар"), але цей фільм особливий – це як "Аватар" серед бойовиків. Пропустити його, значить пропустити цілий тренд в кінематографі. Далі – матеріал російською.

10 фактов почему надо обязательно сходить в кинотеатр и посмотреть фильм "Тенет".

1. Это сложный фильм, который оставляет послевкусие. Ты много раз его прокручиваешь в голове и пытаешься понять детали, которые могут привести тебя к разным смыслам.

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2. Кристофер Нолан не снимает плохих фильмов ("Престиж", "Дюнкерк", "Начало", "Интерстеллар"), но этот фильм особенный, это как "Аватар" среди боевиков. Пропустить его, значит пропустить целый тренд в кинематографе.

3. В главной роли сын Дензела Вашингтона. Хочешь не хочешь, будете сравнивать, кто лучший актер. Или может промелькнет мысль, а может папа сыграл бы лучше. А может и наоборот.

4. Не ходите на фильм в оригинале, только на языке своей страны. Я сделал эту ошибку и пожалел. Даже на украинском, вы не все поймете. Английский же настолько сложный, что это прямой путь к повторному просмотру.

5. Не стесняйтесь, если захотите прийти еще раз. Так поступят многие. У фильма слишком много уровней ассоциации и кругов понимания.

6. Элизабет Дебики – идеально играет жен Warlords (торговцев оружием). И кстати, она лицо MaxMara. Одна из немногих интеллектуальных блондинок кинематографа. Современный конкурент Шэрон Стоун, c менее навязчивой сексуальностью, но при этом актриса топ уровня.

7. Бюджет фильма больше 200 миллионов. На эти деньги конечно можно было позвать и старшего Вашингтона (вместо сына) и Брэда Питта, вместо чудаковатого Паттисона.

8. Впервые вижу, что режиссеру было не жалко угробить самолет, ради относительно небольшой сцены. Вот это масштаб! Настроение поднимает, такой размах!

9. Действие фильма начинается в Украине. Правда снимали Украину в Таллине. Но тоже неплохо. Выглядит довольно аутентично надписи Поліція, КОРД и прочая наша местная символика.

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10. Tenet в переводе с английского означает принцип. И очень важным элементом фильма является то, что TENET является палиндромом, то есть пишется справа налево и слеванаправо одинаково.

Почему? Вы поймете, когда посмотрите фильм.

P.S.Большинство из нас отвыкли ходить в кинотеатры за последние 5 месяцев, но этот Фильм снимался на IMAX и там такие сумасшедшие сцены гонок по воде и по суше, что смотреть это по телевизору, то же самое, что смотреть по ТВ Аватар.