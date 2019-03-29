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      Тепер юридичну особу в Україні можна зареєструвати всього за кілька хвилин

      57 Читать новость на русском
      Відтепер ТОВ можна буде зареєструвати онлайн
      Відтепер ТОВ можна буде зареєструвати онлайн / Thomas Lefebvre

      Відповідне рішення було прийнято українським урядом на засіданні Кабміну. Підприємці отримали можливість зареєструвати юридичну особу онлайн і там же обрати систему оподаткування.

      У прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Україні зазначили, що система онлайн-реєстрації, за допомогою якої українці зможуть за кілька хвилин реєструвати юридичні особи, запрацює вже у квітні.

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      Як було раніше

      До 2018-го року зареєструвати юридичну особу в Україні онлайн можна було лише за умови, якщо ТОВ оформлялося за модельним статутом, затвердженим Постановою Кабміну №1182 від 16.11.2011 року. Ця система перестала працювати після того, як в силу вступив Закон "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

      Як стало

      Після вступу рішень уряду в силу, запрацювала нова реакція модельного статуту. Якщо раніше підприємцям пропонувався загальний шаблон, тепер модельний статут автоматично формуватиметься під потреби підприємця. Тепер в режимі онлайн можна буде вибрати систему оподаткування.

      Як змінився процес реєстрації

      Національний Промисловий Портал зазначає, що зареєструвати юридичну особу можна на порталі "Онлайн-будинки юстиції". Там необхідно вибрати пункт про реєстрацію бізнесу і потім — про реєстрацію юрособи та відповісти на питання системи. На основі відповідей підприємця система згенерує три документи: заява на реєстрацію, статут і протокол рішення засновників. Підприємець-засновник підписує сформований пакет документів своїм електронно-цифровим підписом.

      Юридичні особи, що працювали на попередній редакції модельного статуту, будуть управлятися за нею до моменту вибору нової редакції, однак обрати нову редакцію їм потрібно до червня цього року. Після цього їх автоматично переведуть на новий модельний статут.

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      Теги: Новини України Бізнес Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
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