Не вірили, що таке могло статися: як мешканці Монако відреагували на вибухи

У Монако 29 червня стався теракт. Невідомий чоловік кинув рюкзак із вибухівкою. Шоковані місцеві жителі досі не можуть оговтатися після цього інциденту.

Про це повідомили в Le Figaro.

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Що мешканці Монако розповіли про теракт?

У виданні заявили, що під час патрулювання неба гелікоптерами багато жителів Монако зізнавалися, що не можуть повірити, що таке могло статися в їхній країні.

Це правда, що ми знаємо, що таке може статися в Європі або в Бразилії, звідки я родом. Але тут, у самому Монако це дуже шокує,

– сказав місцевий мешканець Луїс Феліпе Іані.

12-річний Джеймс розповів, що грав у теніс із друзями, коли почув гучний вибух, а згодом – звук сирени. За його словами, батьки одразу почали телефонувати дітям, адже дуже хвилювалися.

Попри страх та паніку деякі мешканці відреагували спокійно. Одна із жінок вийшла на прогулянку із собакою та заявила, що такі події її не налякали й вона просто хоче повернутися додому.

Що відомо про теракт у Монако?

У самому серці Монако ввечері 29 червня пролунав потужний вибух. Поліція розшукує підозрілого втікача, який підкинув рюкзак із вибухівкою.

За даними інформаційного порталу monacolife.net, унаслідок вибуху постраждали 3 людини. Усі вони начебто є членами однієї родини – це чоловік і жінка віком від 50 до 60 років, а також 13-річний підліток.

Наразі правоохоронці з'ясовують, чи були українці безпосередньою ціллю зловмисника. Окрім того, ще чотирьох людей доправили до лікарні через шоковий стан, однак тілесних ушкоджень вони не зазнали.

Князь Монако Альбер ІІ заявив, що всі відповідні служби працюють у координації з французькою стороною для розслідування інциденту.