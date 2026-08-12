Теракт в Оленівці: омбудсман назвав кількість вбитих та поранених полонених

Розслідування трагедії в Оленівці знову привернуло увагу до того, як Росія поводиться з українськими військовополоненими. За офіційними даними, в колонії на тимчасово окупованій території загинули люди, які мали підтверджений статус і перебували під захистом міжнародного права.

Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець.

Що відомо про вбитих в Оленівці

Удар по бараках стався у ніч із 28 на 29 липня 2022 року. Тоді щонайменше 53 українські захисники не вижили, а ще близько 130 дістали поранення.

Це сталося в місці, де полоненим мали гарантувати безпеку, а не наражати їх на смертельну небезпеку.

Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, Росія несла пряму відповідальність за життя, здоров'я та утримання цих людей. Натомість окупанти знехтували Женевськими конвенціями та вчинили те, що правозахисники називають публічною стратою.

Це була не випадковість, а спланована публічна страта людей, яких ворог був зобов'язаний захищати,

– правозахисники.

Офіційний статус військовополонених і попередня верифікація з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста лише посилюють масштаб цього злочину. Окупаційна сторона точно знала, кого саме утримувала в бараках.

Нагадаємо, що міжнародні організації неодноразово вимагали доступу до місць утримання українських бранців. Однак окупаційна влада систематично блокувала роботу незалежних спостерігачів і приховувала реальні умови, в яких перебували захисники.

ООН визнала, що теракт у колонії в Оленівці був заздалегідь спланований Росією. Внутрішній аналіз організації містить докази причетності країни-терористки, зокрема опис зброї, яку використали.