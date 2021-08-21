Теракт під Волновахою, Донецький аеропорт і вирок Сенцову: що пережила Україна у 2015 році

В історію українського війська назавжди вписані золотими літерами Донецький аеропорт і Дебальцеве, як і ще багато битв російсько-української війни. У них українці показали себе хорошими воїнами.

Україна вчилася воювати, тому 2015 рік – це передусім тривожні звіти з фронту. Ціна цієї науки дуже велика, адже кращі з кращих віддавали життя, аби не впустити війну далі.

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Теракт під Волновахою

Бойовики 13 січня обстріляли з артилерії пункт пропуску поблизу Волновахи. Під снаряди потрапив рейсовий автобус "Златоустівка – Донецьк", пасажири якого проходили паспортний контроль.

Внаслідок атаки загинули 12 осіб, ще 18 поранили. Фрагменти обстріляного автобуса тодішній президент Петро Порошенко привіз із собою на Всесвітній економічний форум.

У мене в руках частинка автобуса із Волновахи, пронизана частинками російських снарядів, які б'ють по моїх людях. Для мене це символ терористичної атаки проти моєї країни,

– заявив Порошенко.



Петро Порошенко привіз фрагмент обстріляного автобуса / Фото EPA

Наступ на Маріуполь

Через півтора тижня російські бойовики застосували зброю масового ураження проти мешканців Маріуполя. Вже 24 січня бойовики зранку обстріляли мікрорайон Східний та блок-пост українських військових в селищі Виноградне. Тоді загинули 30 людей, ще 92 маріупольців поранили.

Наступ бойовиків на Маріуполь зупинила українська артилерія. Вогнем у відповідь ліквідували 4 з 6 ворожі установки "Град". Маріупольця Валерія Кірсанова, затриманого за підозрою в коригуванні вогню бойовиків, судили впродовж 6 років і зрештою він вийшов на волю за "законом Савченко" у 2019 році.

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Оборона Донецького аеропорту

Попри зимові свята, на Сході України точилися активні бойові дії в кількох точках. Найвідоміша з них – Донецький аеропорт, фактично передмістя Донецька, захопленого бойовиками.

Летовище бойовики намагалися захопити ще влітку 2014 року. Однак ці плани зірвали спочатку бійці українських спецпідрозділів, а згодом там воювала армія і добровольці.

Якщо нас там недооцінювали, казали, що "хохли вони воювати не вміють", то після ДАПу кардинально змінилося ставлення до українського війська. Звичайні слюсарі й будівельники змогли накрошити там еліту російського спецпризначення,

– розповів учасник боїв Руслан Ярмолюк.

Вже станом на грудень 2014 року, внаслідок боїв будівлі Донецького аеропорту перетворилися на руїни. До початку зими ДАП вичерпався як плацдарм, з якого можна було малою кров'ю завдати противнику відчутних ударів.

Населені пункти довкола вдалося відвоювати, а от деблокувати летовище й почати наступ на Донецьк можливості не було. Диспетчерська вежа, яку утримували українські бійці, впала 13 січня. У новому терміналі бої точилися за різні поверхи. На фінальних етапах битви українці утримували перший, а підвал та верхні поверхи контролювали сепаратисти. Під виглядом гуманітарної місії бойовики пронесли у термінал вибухівку.



Бої за Донецький аеропорт / Фото Getty Images

Перекриття термінала 19 січня підірвали. Наступного дня – знову вибух. Бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських воїнів. Уже через 22 січня числа вцілілі українці вийшли із термінала. Однак чимало поранених і контужених потрапили в полон.

Завдяки тому, що ми тримали аеропорт, вистояло Запоріжжя, вистояв Дніпропетровськ, вистояв Харків,

– розповів один із керівників оборони ДАП Олег Мікац.

Офіційно оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Насправді – 244.

Після захоплення бойовиками руїн нового термінала, на території летовища українці билися ще 2 дні. Вони утримували позицію "Пожарка" у пожежному депо між новим терміналом і диспетчерською вежею. Керував бійцями Максим Ридзанич із позивним "Адам". Менше ніж за 2 місяці після оборони ДАПу він поліг в бою із диверсійною групою бойовиків.

Бої за Дебальцеве

Новим випробуванням став наступ бойовиків на півночі Донеччини. Ключові битви відбулися на Дебальцівському виступі, який сформувався під час боїв влітку й восени 2014 року.

Українська армія контролювала дорогу до Бахмута (тоді ще Артемівська), по якій тривало постачання групи військ на відносно невеликому плацдармі – 40 кілометрів завдовжки й до 20 кілометрів завширшки. Він "нависав" над Горлівкою, а у ширшому плані – над Макіївкою, Шахтарськом та Донецьком. Бойовики почали наступ 25 січня. Росія, окрім найманців, пригнала на цю ділянку кадрових військових, танки та артилерію.

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Паралельно із боями за Дебальцівський плацдарм, у Мінську тривав переговорний процес. Формально він завершився підписанням перемир'я, яке росіяни, звісно, й не думали виконувати.



Новим випробуванням стали бої за Дебальцеве / Фото Getty Images

Масованим ударом росіяни зайняли Вуглегірськ і Логвинове, а далі – перерізали дорогу на Бахмут.

Було підписане припинення вогню з 00:00 15 лютого. На той момент ми повністю утримували дебальцівський виступ і саме місто. 16 (лютого – 24 канал) вогонь не припинився, він тільки нарощувався,

– зазначив ексначальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

Українські війська відійшли зі зброєю і технікою. Росіянам добряче дісталося. Вихід з Дебальцевого став українським Дюнкерком. Фронт вирівнявся по лінії, відомій як Світлодарська дуга.

Вирок у справі Сенцова

Російський суд 25 серпня 2015 року виніс вирок у справі українського режисера Олега Сенцова та "анархіста" Олександра Кольченка, засудивши їх до 20 і 10 років позбавлення волі відповідно.

У полоні росіян вони проведуть довгі 4 роки й влітку 2019 року зможуть повернутися додому.



Російський суд виніс вирок Олегу Сенцову / Фото Getty Images

Поки Росія "клепала судилище", на поверхню випливло чи не наймасштабніше шахрайство в історії сучасного спорту. Московських чемпіонів вивели на чисту воду із допінгами. Якщо в спорті відповісти можна було лише знімаючи росіян зі змагань і забираючи медалі, то в справах військових час "попереджень" закінчився.

Збиття російського літака

Вже 24 листопада 2 російські Су-24 перетнули турецький повітряний кордон. Після 5 хвилин вмовлянь і попереджень, по "іванах" відкрили вогонь. Збиття одного із Су-24 було першим знищенням російського чи радянського військового літака членом НАТО з 50-х років ХХ століття. Це стало чітким сигналом, після якого літаки Росії у Сирію літали дуже акуратно й боком обходили турецьке небо.

Щодо політичних наслідків, то стосунки між Туреччиною і Москвою відверто погіршилися. Гнів Москви був більше безглуздим, ніж нещадним. Нічого, крім війни із турецькими помідорами та заборони росіянам відпочивати на курортах, Кремль не зміг придумати.

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Впродовж наступних 2 сезонів у турецьких готелях було по-особливому комфортно відпочивати без ризику зіпсувати собі настрій зустріччю сусіда із Тагілу.

Позбавлення Януковича статусу президента

Рани Майдану у 2015 році ще не загоїлися. Тоді почався заочний суд над Віктором Януковичем. Верховна Рада позбавила його статусу президента України.



Віктора Януковича позбавили статусу президента / Фото 24 каналу

З Росії прийшла новина, що під час катання на автомобілі на озері Байкал загинув Віктор Янукович-молодший, провалившись під лід.

Савченко – політична бранка Кремля

У новинах увага сфокусувалася на Надії Савченко. Тоді вона була головним політичним бранцем Кремля. У російській в'язниці Савченко ініціювала прийняття закону, що зараховує засудженим день в СІЗО за 2 дні у в'язниці.

Водночас у 2015 році потрапила під заборону Комуністична партія. Цим в Україні "прикрили" діяльність одного із головних лобістів інтересів Кремля в українській політиці. Звісно, це був лише кіготь, вирваний із російської лапи впливу

Корупція у ФІФА

Федеральні прокурори США взялися за топменеджмент, який звинуватили в корупції та відмиванні грошей. За хабарі керівництво ФІФА віддало право на проведення Чемпіонату Світу у 2018 році Росії й Катару у 2022 році. Наприкінці травня 2015 року, зокрема й через ці рішення, проти 14 посадовців ФІФА висунули обвинувачення в корупції.

Керівника організації Йозефа Блаттера спочатку усунули із посади на 90 днів, а згодом взагалі відсторонили від футбольної діяльності рівно на 8 років.

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