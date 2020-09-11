Теракти 11 вересня: надзвичайний стан у США Трамп продовжив ще на рік
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп режим надзвичайної ситуації через загрозу тероризму в країні продовжив ще на один рік. Цей режим у США запровадили після терактів 11 вересня 2001 року.
Трамп продовжив дію надзвичайного стану
Режим надзвичайної ситуації (або надзвичайний стан) у США діятиме щонайменше до 14 вересня 2021 року. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба Білого дому.
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Досі існує терористична загроза, яка призвела до запровадження режиму надзвичайного стану 14 вересня 2001 року,
– мовиться у повідомленні від імені Трампа.
Тому американський президент продовжив чинність National Emergency ще на один рік.
Надзвичайний стан у США: що це таке та що означає його запровадження
- Режим надзвичайної ситуації / надзвичайного стану (National Emergency) дає президенту країни низку додаткових повноважень, якими він може в будь-який момент скористатися.
- Законодавство США передбачає 136 таких додаткових повноважень, лише 13 із яких потребують узгодження в Конгресі (наприклад, скасування дії законів про використання хімічної чи біологічної зброї).
- Зазвичай режим надзвичайної ситуації запроваджують з певного приводу і з певним наперед визначеним переліком додаткових повноважень для президента.
- Наприклад, у випадку з терактами 11 вересня це право залучати військових із Національної гвардії для антитерористичних дій, перерозподіляти військове фінансування, надавати більше свободи дій офіцерам тощо.
- Після ухвалення закону про надзвичайні ситуації 1976 року кожен американський президент запроваджував по кілька надзвичайних станів у США. Щоправда, всі рекорди побив Трамп – він таких режимів ввів 31.
Теракти 11 вересня 2001 року у США: що слід пам'ятати про трагедію
- 11 вересня 2001 року 19 бойовиків "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки.
- Два спрямували у хмарочоси Світового торговельного центру у Нью-Йорку, третій влетів у будівлю Пентагону, четвертий розбився у Пенсильванії.
- Унаслідок теракту загинули 2977 людей. Поранених – понад 6 тисяч.
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