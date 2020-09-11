Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп режим надзвичайної ситуації через загрозу тероризму в країні продовжив ще на один рік. Цей режим у США запровадили після терактів 11 вересня 2001 року.

Трамп продовжив дію надзвичайного стану Режим надзвичайної ситуації (або надзвичайний стан) у США діятиме щонайменше до 14 вересня 2021 року. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба Білого дому. Моторошна сторінка історії Трагедія 11 вересня в США: яким був найстрашніший в історії світу теракт Досі існує терористична загроза, яка призвела до запровадження режиму надзвичайного стану 14 вересня 2001 року,

– мовиться у повідомленні від імені Трампа. Тому американський президент продовжив чинність National Emergency ще на один рік. Надзвичайний стан у США: що це таке та що означає його запровадження Режим надзвичайної ситуації / надзвичайного стану (National Emergency) дає президенту країни низку додаткових повноважень, якими він може в будь-який момент скористатися.

дає президенту країни низку додаткових повноважень, якими він може в будь-який момент скористатися. Законодавство США передбачає 136 таких додаткових повноважень, лише 13 із яких потребують узгодження в Конгресі (наприклад, скасування дії законів про використання хімічної чи біологічної зброї).

лише 13 із яких потребують узгодження в Конгресі (наприклад, скасування дії законів про використання хімічної чи біологічної зброї). Зазвичай режим надзвичайної ситуації запроваджують з певного приводу і з певним наперед визначеним переліком додаткових повноважень для президента.

Наприклад, у випадку з терактами 11 вересня це право залучати військових із Національної гвардії для антитерористичних дій, перерозподіляти військове фінансування, надавати більше свободи дій офіцерам тощо.

це право залучати військових із Національної гвардії для антитерористичних дій, перерозподіляти військове фінансування, надавати більше свободи дій офіцерам тощо. Після ухвалення закону про надзвичайні ситуації 1976 року кожен американський президент запроваджував по кілька надзвичайних станів у США. Щоправда, всі рекорди побив Трамп – він таких режимів ввів 31. Теракти 11 вересня 2001 року у США: що слід пам'ятати про трагедію 11 вересня 2001 року 19 бойовиків "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки.

Два спрямували у хмарочоси Світового торговельного центру у Нью-Йорку, третій влетів у будівлю Пентагону, четвертий розбився у Пенсильванії.

Унаслідок теракту загинули 2977 людей. Поранених – понад 6 тисяч. Нагадаємо Люди вистрибували з вікон: моторошні фото трагедії 11 вересня у США