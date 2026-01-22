Терехов зміг налагодити роботу комунальників, – блогер про різницю між Харковом і Києвом

Голова Асоціації прифронтових міст і громад мер Харкова Ігор Терехов зміг налагодити роботу комунальників, продемонструвавши системний підхід і якісний менеджмент.

До таких висновків дійшов блогер і громадський діяч Євген Прокопишин, порівнюючи ситуацію з прибиранням вулиць від снігу та льоду в Харкові й Києві.

До теми "Харків готувався, Київ – не підготовлений зовсім": Шмигаль оцінив енергетичну кризу

Що розповів Прокопишин про підхід Терехова?

За словами блогера, його трапилися фото та відео з тилового Києва та з прифронтового Харкова.

Сумно стає за столицю країни… Чомусь у Харкові за значно більших обстрілів і з меншим бюджетом мер міста Терехов зміг налагодити роботу комунальних служб. Вулиці почищені від снігу, ніхто не падає й не ламає руки/ноги/хребет,

– наголосив він.

Щодо Києва, то Прокопишин підкреслює, мер столиці Кличко із цим чомусь не впорався, маючи значно більше ресурсів і точно не більше обстрілів від росіян.

"Єдине з чим чудово впорався Кличко, так це з організацією роботи власних ботоферм і корупцією…", – зазначив блогер.



Якою була ситуація та якою стала у Харкові / Фото взято з фейсбуку Євгена Прокопишина

Натомість, зауважив він, Терехов і його команда, судячи зі стану справ у Харкові, планують, проводять підготовчі роботи, оперативно реагують.

"Це про системний підхід і якісний менеджмент – причому, реально у 30 кілометрах від лінії фронту. Тож Кличко може скільки завгодно придумувати відмазки щодо енергетики (там і він частково має рацію, і його противники також), але робота комунальників це повністю його відповідальність", – констатував він.

Євген Прокопишин додає, що кияни (справжні, а не боти) масово скаржаться у соцмережах на міську раду, яка провалила абсолютно все, маючи фактично необмежені ресурси.