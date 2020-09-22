Активіст Сергій Стерненко вранці 21 вересня повідомив, що термін його домашнього арешту закінчився. Однак він припускає, що арешт можуть продовжити.

За його словами, прокурори вимагають змінити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це Сергій Стерненко написав у своєму твітері.

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Закінчився мій домашній арешт. Але це не означає, що його не буде знову. Прокуратура Зеленського взагалі вимагає закрити мене в СІЗО,

– зазначив активіст.

Що цьому передувало

На початку вересня колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду залишила без задоволення клопотання про перенесення розгляду справи за обвинуваченням Стерненка до Києва.

Справу продовжать розглядати в Приморському районному суді Одеси. При цьому наприкінці серпня Верховний суд уже відмовлявся переносити розгляд справи активіста з Одеси до Києва.

Що відомо про напади на Стерненка і справу проти нього

У 2018 році Стерненка намагались вбити тричі. Вперше його побили битами. Правоохоронці винних не знайшли. Активіст попросив державну охорону, проте йому відмовили.

Під час другого нападу в активіста вистрілили з пістолета. Куля була гумовою, тому Стерненко вижив. Згодом стався третій напад.

Стерненко зміг відбитись від нападників. Однак він смертельно поранив одного зі зловмисників – Івана Кузнєцова. Поліція стала на захист нападників, а Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві.

15 червня 2018 року суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту. Однак наступного дня суд змінив місто перебування активіста з Одеси на Київ.

Стерненко подав апеляцію. Проте апеляційний суд залишив попереднє рішення, а саме – 60 діб домашнього арешту.

Адвокати Стерненка вимагають розслідування одеського нападу. На захист Стерненка виступають багато активістів. 1 вересня вони пікетували Верховний Суд.

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