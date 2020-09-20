Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що не вважає, буцімто чинний президент Володимир Зеленський бажає Україні зла. Втім він розкритикував кадрову політику чинного глави держави.

Про своє ставлення до Володимира Зеленського Сергій Стерненко розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Я не думаю, що він хоче Україні зла. Я не думаю, що він хоче, аби на активістів нападали. Що він хоче, щоб ми жили в поганій країні. Втім він набрав у своє оточення тих людей, які ведуть країну сьогодні до прірви,

– заявив активіст.

Відтак він вважає кадрову політику Володимира Зеленського – "політичною дурнею". Ба більше, прогнозує, що Україна може заплатити за це величезну ціну, якщо позитивних змін не відбудеться вже найближчим часом.

"Я не бачу тенденції до того, щоб такі зміни відбулися. Він дозволяє керувати країною Авакову і Єрмаку, подекуди Медведчуку. Тобто він віддав країну просто на розграбування й знищення цим людям – нічого більше", – стверджує Сергій Стерненко.

Резюмуючи, він озвучив фразу, яку б сказав Володимиру Зеленському при особистій зустрічі: "Будьте Президентом України та її громадян, а не президентом Єрмака, Авакова, Медведчука й усіх інших".

Водночас активіст розповів і про своє ставлення до п'ятого президента Петра Порошенка. Той стверджує, що Порошенко був не найгіршим президентом, але втратив багато можливостей для змін у державі.

Він загубив величезні можливості для змін, домовляючись із регіональними кланами, з місцевими феодалами, з тим же Геннадієм Трухановим. Порошенко зробив дуже багато для нашої країни, але водночас дуже багато чим нашкодив,

– заявив Стерненко.

Коротко про Сергія Стерненка: