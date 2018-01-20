Терористи активізувались: серед українських воїнів є поранені

Впродовж суботи проросійські бойовики на Донбасі 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО.

Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн був поранений, ще четверо його побратимів зазнали бойових травм.

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Про це звітують у прес-центрі штабу АТО ввечері 20 січня.

За даними штабу, на Донецькому напрямку ворог застосував міномети різних калібрів на Приазов’ї. Зокрема, зі зброї калібру 120 міліметрів, а також з озброєння БМП противник неодноразово вів вогонь на підступах до Водяного, а з 82-міліметрових мінометів та гранатометів обстрілював оборонців Широкиного.

Також бойовики активізувались поблизу Новоселівки Другої, де відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Загалом за добу, що минає, зафіксовано 6 обстрілів зі сторони проросійських найманців у бік позицій ЗСУ.

Дивіться зведення прес-центру штабу АТО станом на вечір 20 січня 2018: