Терористи чхали на режим тиші: поранено троє українських воїнів
8 січня проросійські бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення АТО на Донбасі, внаслідок чого серед захисників України є поранені.
Як звітують у прес-центрі штабу АТО, усі обстріли припали на світлу пору добу.
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Що дивно, із настанням сутінок терористи жодного разу не відкрили вогонь.
У штабі зазначають, що понад чотири години ворог обстрілював позиції української армії у районі Світлодарської дуги на Луганському напрямку.
З великокаліберних кулеметів із застосуванням 120-міліметрових мінометів терористи провокували оборонців Луганського та випустили неподалік цього населеного пункту приблизно 50 боєприпасів, а згодом, з кулеметів та гранатометів, вели вогонь на підступах до Світлодарська.
На Донецькому напрямку стріляли з важких мінометів по захисниках Павлополя.
Біля Новотроїцького бойовики активізувались в обідній час, здебільшого застосовуючи стрілецьку зброю, а згодом гранатомети.
У цьому районі українські воїни були змушені відкривати вогонь у відповідь.
За добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів було поранено троє українських військовослужбовців.
Дивіться зведення прес-центру штабу АТО за 8 січня 2018: