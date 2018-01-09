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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Терористи чхали на режим тиші: поранено троє українських воїнів

08:26, сьогодні 283 Читать новость на русском
Ситуація в зоні АТО
Ситуація в зоні АТО / Фото із соцмереж

8 січня проросійські бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення АТО на Донбасі, внаслідок чого серед захисників України є поранені.

Як звітують у прес-центрі штабу АТО, усі обстріли припали на світлу пору добу.

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Що дивно, із настанням сутінок терористи жодного разу не відкрили вогонь.

У штабі зазначають, що понад чотири години ворог обстрілював позиції української армії у районі Світлодарської дуги на Луганському напрямку.

З великокаліберних кулеметів із застосуванням 120-міліметрових мінометів терористи провокували оборонців Луганського та випустили неподалік цього населеного пункту приблизно 50 боєприпасів, а згодом, з кулеметів та гранатометів, вели вогонь на підступах до Світлодарська.

На Донецькому напрямку стріляли з важких мінометів по захисниках Павлополя.

Біля Новотроїцького бойовики активізувались в обідній час, здебільшого застосовуючи стрілецьку зброю, а згодом гранатомети.

У цьому районі українські воїни були змушені відкривати вогонь у відповідь.

За добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів було поранено троє українських військовослужбовців.

Дивіться зведення прес-центру штабу АТО за 8 січня 2018:

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Тероризм Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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