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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Терористи своєрідно привітали українців із Різдвом

08:29, сьогодні 1497 Читать новость на русском
Увечері 7 січня бойовики порушили Різдвяне перемир'я
Увечері 7 січня бойовики порушили Різдвяне перемир'я / Соцмережі

Майже добу протрималося Різдвяне перемир'я у зоні проведення Антитерористичної операції – увечері 7 січня бойовики вдалися до чергових провокацій, чим зірвали домовленості Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню.

Про це йдеться у традиційному звіті прес-центру Штабу АТО.

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"Зокрема, на Донецькому напрямку противник з 82-міліметрових мінометів і стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Верхньоторецького. Тут окупанти випустили у бік наших захисників півтора десятка мін. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали", – підкреслюється у повідомлені.

Зауважимо, що на інших ділянках лінії зіткнення порушень режиму тиші зафіксовано не було.

"Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку минулої доби поранення зазнав один військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно доправлено до військово-медичної установи", – додають у Штабі.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Збройні Сили України Новини Донецька Луганськ
Джерело: 24 Канал
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