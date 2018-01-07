У штабі сповістили про стан військового, якого поранили на Святвечір

Український військовий, який 6 січня зазнав поранення, перебуває у задовільному стані.

Про це сповістив речник Міністерства оборони полковник Максим Праута.

Він зазначив, що військовий зазнав поранення внаслідок обстрілу неподалік Станиці Луганської.

Він додав, що усього минулої доби бойовики здійснили менше десятка обстрілів наших позицій. Усі вони були прицільні. ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

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На Луганському напрямку незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь у бік наших захисників.

Перший обстріл відбувся у другій половині дня у районі населеного пункту Новолуганське. Протягом півгодини противник намагався спровокувати наших військових вогнем зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. А вже надвечір, в районі Троїцького, ворог відкрив вогонь з мінометів забороненого Мінськими домовленостями калібру 120 мм. У бік українських військових противник випустив 13 мін.

Ще один обстріл українських позицій зі стрілецької зброї відбувся неподалік Станиці Луганської.