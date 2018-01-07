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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ
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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

У штабі сповістили про стан військового, якого поранили на Святвечір

15:56, сьогодні 1156 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / 24 Канал

Український військовий, який 6 січня зазнав поранення, перебуває у задовільному стані.

Про це сповістив речник Міністерства оборони полковник Максим Праута.

Він зазначив, що військовий зазнав поранення внаслідок обстрілу неподалік Станиці Луганської.

Він додав, що усього минулої доби бойовики здійснили менше десятка обстрілів наших позицій. Усі вони були прицільні. ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Читайте також: Як бойовики використовують перемир’я: у штабі навели обурливі факти

На Луганському напрямку незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь у бік наших захисників.

Перший обстріл відбувся у другій половині дня у районі населеного пункту Новолуганське. Протягом півгодини противник намагався спровокувати наших військових вогнем зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. А вже надвечір, в районі Троїцького, ворог відкрив вогонь з мінометів забороненого Мінськими домовленостями калібру 120 мм. У бік українських військових противник випустив 13 мін.

Ще один обстріл українських позицій зі стрілецької зброї відбувся неподалік Станиці Луганської.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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