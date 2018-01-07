Як бойовики використовують перемир’я: у штабі навели обурливі факти
Російські найманці на Донбасі використовують різдвяне перемир’я для облаштування нових вогневих позицій у межах населених пунктів.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Особливої цинічності таким діям бойовиків додає те, що зводять фортифікації та розміщують техніку вони у межах населених пунктів та у безпосередній близькості до житлових будинків.
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Зокрема спостерігачі ОБСЄ знайшли такі порушення у східній частині м. Кальміуське. Там техніка та обладнаний військовий об’єкт розташовані біля житлового будинку.
Також спостерігачі зафіксували обладнання окопів та траншей на відстані не більше 300 метрів від с. Калиново-Борщувате (Луганська область) та безпосередньо навколо житлового сектора с. Стила (Донецька область).
Такі цинічні дії НЗФ ОРДО/ОРЛО є свідченням жорстокої байдужості до місцевого населення та намаганнями бойовиків НЗФ ОРДО/ОРЛО у черговий раз використати мирних мешканців населених пунктів окупованих територій у якості живого щита,
– додали у штабі.