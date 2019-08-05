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      Тест ДНК допоміг встановити, ким насправді був чоловік, якого називали вампіром

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      Рештки Джона Барбера
      Рештки Джона Барбера / www.sciencealert.com

      Історія Джона Барбера по-справжньому вражає. Він хворів на страшний недуг, був двічі перепохований, крім того, його вважали вампіром навіть родичі. Однак вже через 200 років після смерті чоловіка, сучасні технології допомогли розкрити невідомі та бентежні факти про його життя.

      Чому Джона Барбера вважали вампіром

      На початку 1800-х років родина викопала могилу свого родича, аби спалити його серце. Це був давній ритуал, який раніше зчиняли у Новій Англії стосовно всіляких "монстрів". 

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      Втім їм не вдалося нічого зробити з серцем мертвого Барбера, бо він загинув задовго до того, а відповідно внутрішні органи розклалися. Тоді його нащадки поклали череп на ребра і схрестили під ними кістки кінцівок. Навіщо вони це зробили? Бо вірили, що це захистить їх від "родича-вампіра". Вони були переконані, що їх пращур здатен дістати їх навіть з могили. Чоловіка вважали вампіром через його зовнішній вигляд. 

      Згодом Джона перепоховали та залишили напис на кришці труни "JB 55". Це були його ініціали та вік. За 200 років після смерті чоловіка вчені вивчили його ДНК та розшукали його ймовірне ім'я.


      Джона перепоховали та залишили напис на кришці труни

      Ким насправді був чоловік

      Як пише Science Alert, аналіз ДНК допоміг встановити, що чоловік був, ймовірно, працьовитим фермером. У нього була зламана ключиця та колінний артрит. Він помер жахливою смертю, можливо, від туберкульозу, який був настільки сильний, що вразив ребра. Але найцікавіше – Джон не мав передніх зубів, тож кусати нікого точно не міг. 

      Хвороба додавала йому такого вигляду, що жахав людей Нової Англії. Він мав кривавий кашель, важке дихання, сморід, блідість, виснаженість, кров у кутиках роту. Можливо через це його вважали вампіром. 

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      Теги: Історія Наука ДНК
      Джерело: 24 канал
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