Подарунок на день народження? Фен, сковорода, пральна машина – а що, ти ж дівчинка.

Ты же девочка. Сколько раз в жизни я слышала эти слова – не счесть.

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Ты же девочка пробивает бронь

Ты же девочка – не бегай, не лезь на турник в платье, будет видно трусы, не играй в войнушки, сядь ровно, стой красиво, отвечай вежливо. И заметьте, это проклятье остается с нами на всю жизнь.

Подарок на день рождения? Фен, сковородка, стиральная машина – а что, тыжедевочка. Тебе пригодится. Что ты хочешь, милая? Шахматы? Это шутка, да? Где женщина, а где шахматы?

Карьера?

Что-то не слишком амбициозное. Чтобы успевала варить борщи. Вообще не женское это дело. Помни, лучшие ХХХ (подставить любое название профессии) – мужчины! "Ты не сможешь работать на такой же скорости, как мужчины". "У вас женщин вечно проблемы – то дети болеют, то месячные", "Эта позиция только для тех, у кого есть яйца".

Образ жизни?

Как это покоришь Эверест? Тыжедевочка! Как это участвуешь в ралли? Тыжедевочка! Как это хочешь стать президентом? Тыжедевочка! Девочки не хотят стать президентом, они хотят стать женой президента. Как, не хочешь замуж? Все хотят замуж! Наверное, тебя просто не зовут, да? Ну, не переживай, найдется кандидат! Главное, оденься поприличнее, а не вот эти вот джинсы-ботинки – тыжедевочка!

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Вы имеет право! Не изменяй себе

Эта чушь вначале встречает в нас дикое сопротивление. Но с годами, тыжедевочка пробивает бронь. И однажды в мыслях проскальзывает преступное "а вдруг они правы?".

Что я вам скажу. Не смейте предавать свой внутренний компас. Джинсы и шахматы, карьера и амбиции, лужи и лыжи, острая еда и быстрая езда – все, что вы хотите, все – в а ш е. Ваше право. Ваша свобода. Водители и менеджеры, родители и дети, делятся не по принципу девочек и мальчиков. У профессионализма нет гендера. У заботы нет гендера. И у радости нет гендера. Ты классный специалист или некомпетентный идиот. Ты любящий ребенок или тот, кто всегда сбрасывает мамин звонок. Все. Нет другого разделения.

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На днях наша младшая дочь сообщила.

– Знаешь, – я так люблю играть в машинки! Прямо обожаю!

– Классно, – сказала я. – А почему тебе это нравится?

– Я же девочка, – ответила она. – Девочки любят скорость.

– Действительно, – сказала я. – Как я сразу не додумалась.

Ты же девочка. Будь любой. Будь собой. Пожалуйста