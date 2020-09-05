Колишня кандидатка в президенти Білорусі вперше прокоментувала отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Вона заявила, що неприпустимим є те, аби в будь-якій державі "режим" знищував опозицію.

Взагалі неприйнятний будь-який прояв насилля проти людей, що виступають проти чинної влади, проти чинного режиму, заявила Світлана Тихановська, відповідаючи на питання своїх прихильників на ютубі. Про це повідомляє 24 канал.

Цікаво Тихановська каже, що Путін їй не телефонував, а першою вона не зателефонує

Протест – це їхнє право, вони можуть це робити. М'яко кажучи, негуманно таким чином розправлятися зі своїми опонентами. Це взагалі гидотно, адже здоров'я людини вже ніяк не повернеш,

– наголосила білоруська політикиня.

Вона також висловила слова підтримки дружині Олексія Навального Юлії, бо, мовляв, їй нині дуже важко, адже доводиться боротися за здоров'я чоловіка. Щодо того, хто, на її думку, міг це організувати, Тихановська нічого не сказала.

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