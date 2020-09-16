У Білорусі тривають масові затримання опозиціонерів та активістів. Попри це, Світлана Тихановська впевнена, що письменницю і нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич не заарештують. Цікаво, що сама Тихановська, яку білоруси вважають переможницею на президентських виборах, перебуває у Литві.

На думку Тихановської, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлану Алексієвич не заарештують та не виженуть з країни. Про це Тихановська заявила в інтерв'ю "Лівому берегу".

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Опозиціонерка наголосила, що будь-який тиск на Світлану Алексієвич засудять навіть ті, хто підтримують диктатуру.

Це буде дуже великий скандал, якщо її виженуть з країни. По-перше, вона вже у віці. По-друге, вона лауреат Нобелівської премії. Вона занадто відома, щоб видворити її з країни, а тим більше посадити в тюрму,

– підкреслила Тихановська.

Що відомо про Світлану Алексієвич? Це авторка книг "У війни – не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва" (лягла в основу серіалу Чорнобиль від HBO), "Час секонд хенд". Засуджує російську агресію в Україні. Має українське коріння. У 2015 році стала лауреаткою Нобелівської премії.

Зауважимо, що нещодавно Алексієвич викликали до Слідчого комітету Білорусі. Причиною цього стала її участь у Координаційній раді Білорусі, яку офіційна влада назвала незаконною. На самому допиті діячка відмовилася що-небудь говорити слідчим, втім, перед прихильниками була доволі багатослівною. Ба більше, вона навіть натякнула, що Білорусі може допомогти Путін.

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