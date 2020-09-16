Лідерка опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська не вірить у реалізацію сценарію військової агресії Росії проти Білорусі. Водночас вона впевнена, що режиму Лукашенка не знадобиться військова допомога від Кремля.

Світлана Тихановська вважає, що нібито росіяни не зрозуміють рішення свого уряду про введення військ у Білорусь. Про це вона повідомила в інтерв'ю LB.ua.

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Чому Тихановська не вірить у вторгнення РФ у Білорусь

Опозиціонерка вкотре зазначила, що "білоруси завжди перебували в чудових стосунках з росіянами, які не хочеться псувати". Тому, мовляв, введення російських військ у Білорусь або надання військової допомоги є малоймовірним.

Вона наголосила, що Лукашенку така допомога не знадобиться, оскільки демонстрації в Білорусі є мирними і такими й залишаться.

Ми цього не очікуємо, ми цього не хочемо, і ми дуже сподіваємося, що так не станеться. Напевно, на помилках вчаться, і щодо Білорусі таких дії з боку Росії не буде,

– вважає Світлана Тихановська.

Лідерка опозиції також додала, що білоруси виступають проти підписання угоди про поглиблену інтеграцію Росії та Білорусі в межах створення Союзної держави.

Протести в Білорусі: як Росія підтримує режим Лукашенка

Незважаючи на масові протести білорусів, у Кремлі Лукашенка підтримують. Сам поки ще президент Білорусі раніше заявляв, що домовився з Путіним спільно реагувати у разі загострення ситуації в країні.

Окрім того, військові Білорусі та РФ раніше домовилися залучити спільні війська при загрозі із Заходу. Також Росія готувала силовиків на його прохання на випадок загострення ситуації.

Крім того, Кремль раніше надсилав своїх пропагандистів на допомогу провладним ЗМІ в Білорусі, оскільки чимало журналістів звільнились через цензуру.

14 вересня в Сочі відбулася важлива зустріч Путіна з поки ще чинним президентом Білорусі. Росія, зокрема, надала режиму Лукашенка 1,5 мільярда доларів кредиту.

Путін заявив, що всі російські військові після завершення навчань в Білорусі будуть повернуті до місць дислокації.

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