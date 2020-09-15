Олександр Лукашенко продовжує утримувати владу, попри шалений спротив білорусів. Методи, які використовує білоруський президент, історія не раз бачила, однак завжди такі дії призводили до краху режиму. Зокрема, така історія була у Румунії та Лівії.

Що спільного у Лукашенка з диктаторами Ніколае Чаушеску і Муаммаром Каддафі – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Ніколае Чаушеску

Найбільш схожим на Олександра Лукашенка вважають румунського диктатора Ніколае Чаушеску. Все через виступ президента Білорусі перед працівниками мінського заводу, які вирішили страйкувати. Всю промову супроводжували вигуки "Уходи" від незадоволених працівників. В інтернеті одразу розповсюдився мем "Лукашеску".

Люди порівнювали хоч і незворушну, але все ж здивовану реакцію Лукашенка з останньою промовою Чаушеску перед румунським народом. Той теж зібрав проурядовий мітинг та щиро не розумів обуреної реакції людей.

Ніколае Чаушеску виступав перед громадянами / Скриншот з відео



Виступ Лукашенка перед білорусами / Скриншот з відео

Ба більше, румунський диктатор керував країною майже чверть століття та мав прізвисько "батько нації", що теж додає йому спільних рис з Олександром Лукашенком.

выглядит как будто лукашенко прям поставил задачу реконструировать последний митинг чаушеску — yoxter (@zdongl) August 17, 2020

Втім, у румунського колеги це була остання промова в житті. Після неї Чаушеску разом з дружиною намагався покинути країну, але безуспішно. народ, який був обурений режимом надзвичайної економії, відмовою від реформ та придушенням протестів, перехопив втікачів. Ніколае Чаушеску разом з дружиною Єленою стратили після негайного винесення вироку.

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Муамар Каддафі

Ще один диктатор – Муамар Каддафі – намагався збудувати у Лівії соціалізм з ісламськими традиціями. Однак врешті побудував абсолютно персоналістську систему на чолі якої був сам Каддафі та члени його родини. Згодом почалися переслідування опозиціонерів в середині та за межами країни, репресії та вигнання тисяч людей.

Ми оголосили священний похід та будемо йти мільйонним маршем, щоб очистити Лівію сантиметр за сантиметром,

– казав Каддафі.

В Лівії розпочалися масові антиурядові протести. Влада чинила потужний опір, кількість загиблих наближалася до тисячі людей, але демонстрації все більше розросталися. Врешті, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Муаммара Каддафі за злочини проти людяності. Той якийсь час переховувався, але згодом його знайшли і захопили лівійські повстанці. Каддафі жорстоко вбили. Над диктатором знущалися та катували, поки врешті той не помер від поранень.



Муамар Каддафі / Фото Global Look Press

Чим закінчаться протести у Білорусі

У Білорусі теж тривають жорсткі розгони протестів, катування у слідчих ізоляторах та викрадення конкурентів. Олександр Лукашенко може повторити долю інших диктаторів, якщо ситуація вийде з-під контролю. Він намагається показати свою силу кадрами, де ходить зі зброєю або літає на військовому гелікоптері. Втім, судячи з натовпу біля резиденції президента та домівки голови ЦВК, подібні погрози мають зворотний ефект.

Думаю, що він постійно дивиться, чи може він піти далі, і зараз він бачить, що не може. Ви бачите, що протести не вщухають. В деякі дні на вулиці виходили 8 – 10% всіх білорусів. На це не зважати не може ніхто, навіть Лукашенко,

– пояснив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Олександр Лукашенко провів зустріч з Володимиром Путіним в Сочі. Там вони обговорили поточну ситуацію в Білорусі та розвиток інтеграції за програмою союзної держави. Путін навіть видав Лукашенку 1,5 мільярди доларів кредиту.

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Президент Білорусі назвав очільника Кремля своїм другом, який приходить на допомогу у скрутні часи. Жодних документів президенти наразі не підписали, але зацікавленість Кремля у виживанні режиму Лукашенка, схоже, поки не згасла.

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