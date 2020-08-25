Світлана Тихановська запрошує вийти білорусів на вулиці, аби відсвяткувати День Незалежності Білорусі. Адже саме 25 серпня 1991 року Верховна Рада БРСР підписала декларацію про державний суверенітет.

Відповідне звернення Тихановська опублікувала на своєму ютуб-каналі "Країна для життя".

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Мені було всього 8 років, коли Верховна Рада Білорусі ухвалила Конституційний закон про Незалежність нашої країни. Цього вимагали люди, за це проголосував Парламент. І це сталося 25 серпня 1991 року,

– зазначила Тихановська.

Тихановська анонсувала: на Майдан Незалежності ввечері прийдуть депутати, які брали участь в ухваленні Закону про Незалежність.

Дивіться повне звернення Тихановської щодо святкування Дня незалежності Білорусі

Примітка. День Незалежності Білорусі, або інакше – День Республіки офіційно відзначають 3 липня. Саме цього дня у 1944 році радянські війська відбили Мінськ з-під контролю німецької армії в ході Білоруської операції (кодова назва "Багратіон"). Рішення про святкування Дня Незалежності 3 липня було прийнято в ході республіканського референдуму 1996 року, який провів Лукашенко.