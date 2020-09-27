Здається, минуло ціле життя: Тихановська підтримала білорусів у 50-й день протестів
Опозиціонерка Світлана Тихановська знову звернулась до білорусів. Вона висловила їм підтримку у 50-й день протестів та заявила, що демонстранти вийшли на вулиці зупинити режим. За її словами, білоруси роблять це у мирний спосіб.
Звернення опублікували на телеграм-каналі прес-служби Світлани Тихановської "Пул Первой". Вона заяивла, що "історія останніх місяців показує, що білоруси можуть все".
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З того моменту, як я вирішила подати документи у ЦВК, здається, минуло ціле життя. Вона сказала, що за час протестів безліч разів пишалась своїм народом.
Сьогодні 50-й день нашого протесту. Білоруський народ сьогодні знову виходить на вулиці. Ми вийшли зупинити цей режим, і ми робимо це мирно,
– запевнила Тихановська.
Протести у Білорусі: що відомо
- Білоруси почали виходити на протест ще 9 серпня, коли відбулись президентські вибори в країні. Вони висловили протест проти фальсифікацій на виборах. Тоді оголосили, що перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко. Натомість демонстранти з цим не погодились.
- ОМОНівці жорстоко розганяли та затримували активістів ще з початку протестів. В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони. З людей знущались та принижували у міліцейських відділках.
- Внаслідок жорстоких дій силовиків у Білорусі загинуло безліч людей. Водноча місцева влада оголосила лише про 5 жертв.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.
- Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною. Кількох членів ради викликали на допит. Згодом майже всіх представників її президії або затримали, або вислали з країни.
- Євросоюз готує санкції проти білоруських посадовців. Варто зазначити, що в Європарламенті Лукашенка оголосили персоною нон грата.