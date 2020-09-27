Опозиціонерка Світлана Тихановська знову звернулась до білорусів. Вона висловила їм підтримку у 50-й день протестів та заявила, що демонстранти вийшли на вулиці зупинити режим. За її словами, білоруси роблять це у мирний спосіб.

Звернення опублікували на телеграм-каналі прес-служби Світлани Тихановської "Пул Первой". Вона заяивла, що "історія останніх місяців показує, що білоруси можуть все".

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З того моменту, як я вирішила подати документи у ЦВК, здається, минуло ціле життя. Вона сказала, що за час протестів безліч разів пишалась своїм народом.

Сьогодні 50-й день нашого протесту. Білоруський народ сьогодні знову виходить на вулиці. Ми вийшли зупинити цей режим, і ми робимо це мирно,

– запевнила Тихановська.

Довідка. Друга хвиля протестів спалахнула після таємної інавгурації Олександра Лукашенка, яка відбулась 23 вересня 2020 року. Тоді біля резиденції Лукашенка почали збиратися силовики та чиновники, до будівлі привезли військову техніку, а рух для транспорту перекрили. Згідно з законом "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Та у цей момент на білоруських телеканалах показували серіали. Це обурило суспільство, тому люди вийшли на протест . Силовики знову застосовували силу.

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