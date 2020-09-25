У Білорусі готують "народну інавгурацію" Тихановської
У Білорусі 27 вересня проведуть "народну інавгурацію" лідерки опозиції Світлани Тихановської. Опозиціонерка подякувала білорусам за підтримку і закликала їх виходити на протести цієї неділі.
Інавгурація – це свято, яке не повинне закінчуватись арештами, заявила Тихановська у відеозверненні до білорусів.
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Що Тихановська думає про свою інавгурацію
"Я вдячна вам за довіру. Оголосивши народну інавгурацію, ви вкотре висловили свою волю. Але інавгурація – це свято. А свято не повинне закінчуватися арештами, розгонами та насильством", – заявила опозиціонерка.
Тихановська додала, що вона вдячна білорусам, які виходять на протести. На її думку, це допоможе досягти законної інавгурації президента, якого обере народ на повторних виборах. Опозиціонерка заявила, що зробить все, щоб кожен голос був почутий як у Білорусі, так і за її межами.
Опозиціонерка закликає білорусів прийти на протести у неділю
Я підтримую всіх, хто вийде на вулиці своїх міст в цю неділю (27 вересня – 24 канал). Адже ви виходите за себе, за свій народ і за нову Білорусь. Разом ми зможемо досягти нашої мети – нових чесних виборів. І, як наслідок – офіційної, законної інавгурації,
– сказала Тихановська.
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Дивіться відеозвернення Тихановської:
Коротко про протести в Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас за результатами незалежних екзитполів, президентом Білорусі стала Світлана Тихановська.
- Відтак, обурені білоруси вийшли на мирні демонстрації. Білоруські правоохоронці з перших днів протестів влаштовували жорстокі розгони демонстрантів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю, світло-шумові гранати та сльозогінний газ.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде. Ба більше – він вислав з країни або затримав багатьох опозиційних лідерів.
- 23 вересня Лукашенко влаштував свою інавгурацію. Тихановська заявила, що так він сповістив про те, що йде на пенсію, а вона – легітимна президентка країни.
- Незадоволені інавгурацією люди вийшли на протести. Там їх жорстко зустріли силовики – з автозаками та водометами.