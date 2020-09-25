У Білорусі 27 вересня проведуть "народну інавгурацію" лідерки опозиції Світлани Тихановської. Опозиціонерка подякувала білорусам за підтримку і закликала їх виходити на протести цієї неділі.

Інавгурація – це свято, яке не повинне закінчуватись арештами, заявила Тихановська у відеозверненні до білорусів.

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Що Тихановська думає про свою інавгурацію

"Я вдячна вам за довіру. Оголосивши народну інавгурацію, ви вкотре висловили свою волю. Але інавгурація – це свято. А свято не повинне закінчуватися арештами, розгонами та насильством", – заявила опозиціонерка.

Тихановська додала, що вона вдячна білорусам, які виходять на протести. На її думку, це допоможе досягти законної інавгурації президента, якого обере народ на повторних виборах. Опозиціонерка заявила, що зробить все, щоб кожен голос був почутий як у Білорусі, так і за її межами.

Опозиціонерка закликає білорусів прийти на протести у неділю

Я підтримую всіх, хто вийде на вулиці своїх міст в цю неділю (27 вересня – 24 канал). Адже ви виходите за себе, за свій народ і за нову Білорусь. Разом ми зможемо досягти нашої мети – нових чесних виборів. І, як наслідок – офіційної, законної інавгурації,

– сказала Тихановська.

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Дивіться відеозвернення Тихановської:

Коротко про протести в Білорусі